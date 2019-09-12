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Многомиллионный иск Антипинскому НПЗ и Сбербанку предъявила швейцарская компания

12 сентября 2019, 09:37
Фото: Наш город / 1Mi
Швейцарская New Stream Trading направила в Лондонский международный арбитраж запрос о деле против «Антипинского НПЗ», Сбербанка и связанных с ними сторон.
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Тюмень

Компания заявила об ущербе в «несколько сотен миллионов долларов», передают «Ведомости». По имеющейся информации, New Stream Trading указала, что действия ответчиков причинили ей ущерб, который она связала, в частности, с «неисполнением Антипинским заводом обязательств по поставкам продукции, несмотря на получение существенных предоплат, и действиями Сбербанка в качестве основного кредитора НПЗ».

В лондонской адвокатской компании представляющей интересы New Stream Trading, подтвердили обращение в Лондонский арбитраж. Как известно, швейцарская компания в нынешней ситуации намерена отстоять свои права и восстановить репутацию, поскольку всегда работала, опираясь на действующие законы и правила.

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В настоящее время в отношении «Антипинского НПЗ» введена процедура наблюдения. Суд рассмотрит заявление структуры Сбербанка о его банкротстве 10 декабря.

#Новости#Экономика#Суды#Антипинский НПЗ#Сбербанк#Тюмень#Юрий Норицын
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