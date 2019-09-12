Многомиллионный иск Антипинскому НПЗ и Сбербанку предъявила швейцарская компания

Компания заявила об ущербе в «несколько сотен миллионов долларов», передают «Ведомости». По имеющейся информации, New Stream Trading указала, что действия ответчиков причинили ей ущерб, который она связала, в частности, с «неисполнением Антипинским заводом обязательств по поставкам продукции, несмотря на получение существенных предоплат, и действиями Сбербанка в качестве основного кредитора НПЗ».
В лондонской адвокатской компании представляющей интересы New Stream Trading, подтвердили обращение в Лондонский арбитраж. Как известно, швейцарская компания в нынешней ситуации намерена отстоять свои права и восстановить репутацию, поскольку всегда работала, опираясь на действующие законы и правила.
В настоящее время в отношении «Антипинского НПЗ» введена процедура наблюдения. Суд рассмотрит заявление структуры Сбербанка о его банкротстве 10 декабря.