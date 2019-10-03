В прокуратуре Калининского округа Тюмени новый начальник

Известно, что Кондрашкину 42 года. Он работает в прокуратуре уже 18 лет. Свою деятельность он начинал в качестве следователя в Ленинском округе областной столицы. В 2006 году получил должность прокурора Вагайского района. Имеет ряд наград и поощрений, присвоен чин советника юстиции.