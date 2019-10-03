В прокуратуре Калининского округа Тюмени новый начальник

Отмечается, что прежний прокурор продолжит службу в должности начальника первого отдела управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью.
Известно, что Кондрашкину 42 года. Он работает в прокуратуре уже 18 лет. Свою деятельность он начинал в качестве следователя в Ленинском округе областной столицы. В 2006 году получил должность прокурора Вагайского района. Имеет ряд наград и поощрений, присвоен чин советника юстиции.
За последние два года в Тюменской области свои посты покинули руководители ФСБ, МВД, прокуратуры и СКР. Происходящее связывают с конфликтом в ведомственных структурах. 27 сентября глава регионального МВД Юрий Алтынов подал в отставку, через несколько дней в области сменился прокурор.