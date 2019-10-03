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В прокуратуре Калининского округа Тюмени новый начальник

3 октября 2019, 12:02
Фото: Прокуратура Тюменской области
Генпрокурор РФ назначил нового прокурора Калининского округа Тюмени. Им стал Евгений Кондрашкин.
Сюжет
Тюмень

Отмечается, что прежний прокурор продолжит службу в должности начальника первого отдела управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью.

Известно, что Кондрашкину 42 года. Он работает в прокуратуре уже 18 лет. Свою деятельность он начинал в качестве следователя в Ленинском округе областной столицы. В 2006 году получил должность прокурора Вагайского района. Имеет ряд наград и поощрений, присвоен чин советника юстиции.

За два года в Тюменской области покинули пост главы ФСБ, СКР, МВД и прокуратуры
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За последние два года в Тюменской области свои посты покинули руководители ФСБ, МВД, прокуратуры и СКР. Происходящее связывают с конфликтом в ведомственных структурах. 27 сентября глава регионального МВД Юрий Алтынов подал в отставку, через несколько дней в области сменился прокурор.

#Новости#Новые назначения#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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