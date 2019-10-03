В Ишиме убили и ограбили пенсионерку из-за 162 тыс. рублей

Отмечается, что в один из дней ишимцы пришли к ней домой и уговорили в необходимости проверить установленные приборы. Когда они зашли в ванную один из подозреваемых толкнул пенсионерку на пол и два раза ударил. Травмы женщины оказались несовместимы с жизнью.