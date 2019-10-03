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В Ишиме убили и ограбили пенсионерку из-за 162 тыс. рублей

3 октября 2019, 13:09
Фото: 1Mi
Двое мужчин подозреваются в причинении тяжкого вреда здоровью и похищении денежных средств пенсионерки. Их добычей стали 162 тыс. рублей.

Следователи провели предварительное следствие в отношении 30-летних подозреваемых. По версии силовиков, 79-летняя пенсионерка была им знакомой. Один из подозреваемых менял женщине сантехнику.

Отмечается, что в один из дней ишимцы пришли к ней домой и уговорили в необходимости проверить установленные приборы. Когда они зашли в ванную один из подозреваемых толкнул пенсионерку на пол и два раза ударил. Травмы женщины оказались несовместимы с жизнью.

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Второй мужчина обыскал квартиру и похитил 162 тыс. рублей. Деньги пенсионерка прятала в книге. Силовикам удалось установить личности и задержать злоумышленников в Ишиме. На данный момент расследование продолжается. Устанавливаются все детали произошедшего.

#Новости#Хищения#Следствие#Александр Мязин#Происшествия
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