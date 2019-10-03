Тюменский хирург спас женщину с инфарктом около ТЦ «Галерея Вояж»

Хирург и заведующий операционным блоком МСЧ «Нефтяник» Алексей Борисович поспешил отвезти тюменку в больницу. По данным департамента здравоохранения Тюменской области, по пути он консультировался с коллегами из ОКБ №1. Уже через 20 минут женщине была назначена срочная операция. Специалисты провели коронарное шунтирование и установили стент. В настоящее время Лину Михайловну уже выписали из больницы.