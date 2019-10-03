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Тюменский хирург спас женщину с инфарктом около ТЦ «Галерея Вояж»

3 октября 2019, 10:27
Фото: 1Mi
В Тюмени хирург оказал медпомощь женщине, у которой внезапно случился инфаркт. Инцидент произошел около ТЦ «Галерея Вояж».
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Тюмень

Лина Гриценюк подъезжала на автомобиле к торговому центру и внезапно ощутила сильную боль в груди. Ей удалось припарковаться и попросить прохожих о помощи. Один из очевидцев оказался врачом, он оказал пациентке первую помощь.

Хирург и заведующий операционным блоком МСЧ «Нефтяник» Алексей Борисович поспешил отвезти тюменку в больницу. По данным департамента здравоохранения Тюменской области, по пути он консультировался с коллегами из ОКБ №1. Уже через 20 минут женщине была назначена срочная операция. Специалисты провели коронарное шунтирование и установили стент. В настоящее время Лину Михайловну уже выписали из больницы.

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Врачи напоминают, что при первых симптомах сердечной недостаточности или инфаркта следует сразу звонить по телефону 112.

#Новости#Инфаркт#ЧП#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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