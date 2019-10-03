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Трехкратная олимпийская чемпионка Анастасия Кузьмина объявила о завершении карьеры

3 октября 2019, 06:24
Фото: Анастасия Кузьмина instagram
Уроженка Тюмени и старшая сестра биатлониста Антона Шипулина Анастасия Кузьмина уходит объявила о завершении спортивной карьеры.
Сюжет
Тюмень

По ее словам, решение уйти далось ей не легко и стало одним из самых сложных в жизни. Спортсменка также напомнила, что прошло полгода после окончания одного из успешнейших сезонов в ее карьере.

При этом Анастасия Кузьмина пообещала помогать женской сборной в дальнейшем и посетовала, что совмещать свою карьеру и работу тренера, очень сложно. Еще одним поводом завершить свою спортивную карьеру стали проблемы со здоровьем, которые, по словам тюменки, раньше давали знать о себе лишь иногда, теперь организм напоминает о них чаще.

Анастасия Кузьмина родилась 28 августа 1984 года в Тюмени, в последнее время спортсменка проживает в Словакии, где выступала за местную команду. В феврале 2018 года на Олимпийских зимних играх в Пхёнчхане биатлонистка заняла второе место в гонке преследования на 10 км.

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#Новости#Биатлон#Спорт#Тюменская область#Антон Шипулин#Тюмень#Наиль Каримов
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