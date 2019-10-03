Трехкратная олимпийская чемпионка Анастасия Кузьмина объявила о завершении карьеры

По ее словам, решение уйти далось ей не легко и стало одним из самых сложных в жизни. Спортсменка также напомнила, что прошло полгода после окончания одного из успешнейших сезонов в ее карьере.
При этом Анастасия Кузьмина пообещала помогать женской сборной в дальнейшем и посетовала, что совмещать свою карьеру и работу тренера, очень сложно. Еще одним поводом завершить свою спортивную карьеру стали проблемы со здоровьем, которые, по словам тюменки, раньше давали знать о себе лишь иногда, теперь организм напоминает о них чаще.
Анастасия Кузьмина родилась 28 августа 1984 года в Тюмени, в последнее время спортсменка проживает в Словакии, где выступала за местную команду. В феврале 2018 года на Олимпийских зимних играх в Пхёнчхане биатлонистка заняла второе место в гонке преследования на 10 км.