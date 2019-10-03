Сертификат на обустройство новой квартиры получила жительница Пермского края

Сертификат на сумму 250 000 рублей в магазин ИКЕА выиграла Любовь Астанина из Пермского края, квартиру в«Ни разу ничего не выигрывала, никогда в жизни! Все только своим трудом. В данный момент нам нужен хороший диван, остальное конечно оставим для нужд новой квартиры. Живем в маленьком городе в Пермском крае, где нет перспектив для молодежи, поэтому квартиру покупали для своих детей. Сын уходит в армию, дочь учится в 10 классе, но через 2 года оба будут переезжать в Тюмень. В конце июля мы проехали 8 застройщиков, целый день ездили по строительным площадкам. Выбирали вместе с дочерью. Почему «Интеллект-квартал»? Понравился жилой комплекс, район,видно, как он развивается, напротив детский сад, школа поликлиника. Дети молодые,у них пойдут свои дети – это очень удобно», поделилась с нами Любовь. Сертификатом в магазин ИКЕА победительница сможет воспользоваться в течение 5 лет с момента получения.