Сертификат на обустройство новой квартиры получила жительница Пермского края

Сертификат на сумму 250 000 рублей в магазин ИКЕА выиграла Любовь Астанина из Пермского края, квартиру в«Ни разу ничего не выигрывала, никогда в жизни! Все только своим трудом. В данный момент нам нужен хороший диван, остальное конечно оставим для нужд новой квартиры. Живем в маленьком городе в Пермском крае, где нет перспектив для молодежи, поэтому квартиру покупали для своих детей. Сын уходит в армию, дочь учится в 10 классе, но через 2 года оба будут переезжать в Тюмень. В конце июля мы проехали 8 застройщиков, целый день ездили по строительным площадкам. Выбирали вместе с дочерью. Почему «Интеллект-квартал»? Понравился жилой комплекс, район,видно, как он развивается, напротив детский сад, школа поликлиника. Дети молодые,у них пойдут свои дети – это очень удобно», поделилась с нами Любовь. Сертификатом в магазин ИКЕА победительница сможет воспользоваться в течение 5 лет с момента получения.
Для участия в акции «Кухня с техникой за покупку квартиры» организаторы установили только одно условие: заключить договор на покупку жилой недвижимости с 1 июля по 31 августа с застройщиком – компанией «Талан» - по ценам, действующим на момент заключения сделки. За всеми действующими акциями от федерального застройщика можно следить на официальном сайте тюмень.талан.рф.
Справка Федеральная девелоперская компания «Талан» с 2002 года обеспечила жильем 25000 семей, общий портфель проектов составляет 1,9 млн кв. м. Работает в 15 городах России. Делает ставку на современные архитектурные решения, вписанные в городскую среду, для чего привлекает лучшие российские и европейские архитектурные бюро: Компания имеет максимальные 5 баллов в рейтинге Единого реестра застройщиков, фиксирующем соблюдение сроков ввода жилья, декларируемых застройщиками. В Тюмени компания возводит современный жилой комплекс комфорт-класса — «Интеллект-Квартал», расположенный в микрорайоне Тюменская Слобода.ООО Специализированный застройщик Талан-Тюмень, Проектная декларация, источник информации об организаторе , о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте тюмень.талан.рф.