Глава Росприроднадзора Радионова: вредные выбросы необходимо сократить на четверть

По словам Радионовой, обычные рейдовые проверки показали свою неэффективность, поэтому к 2020 году решено создать систему онлайн-мониторинга экологической ситуации. Благодаря ей Росприроднадзор сможет удаленно следить за показателями автоматизированных датчиков и видеть, из-за кого произошли экологические проблемы. Об этом сообщает interfax.ru.
В настоящее время Росприроднадзор проверяет работу нефтяных компаний в Арктике и на шельфе России. Радионова отметила, что арктическая зона отличается большой хрупкостью с экологической точки зрения. В случае серьезного ЧП, здесь будет очень трудно ликвидировать загрязнение окружающей среды, поэтому арктическую зону необходимо взять под особый контроль. Сейчас Росприроднадзор уточняет условия использования недр, контролирует исполнение этих условий и прилагает усилия для того, чтобы сделать сферу более прозрачной.
Также Радионова заинтересовалась улучшением качества российской продукции. Она предлагает ввести «зеленую» марку – знак качества, показывающий, что продукт соответствует экологическим стандартам. В случае успешного прохождения проверки предприятие получит знак качества – «сертификат доверия», и больше компанию не будут тревожить инспекции. Но если граждане РФ начнут жаловаться на качество продукции, то компанию снова проверят. Если будут выявлены нарушения, то предприятие потеряет сертификат. Это не ужесточение требований, а просьба следовать действующим нормам, отметила Радионова.
В прошлом году Росприроднадзор и стивидорные компании Приморья подписали договор, предполагающий переход на закрытый способ перевалки угля до 2020 года. Однако этот документ не улучшил экологическую ситуацию, поэтому ведомство решило ужесточить проверки приморских портов. Росприроднадзор будет проверять стивидорные компании до тех пор, пока они не выполнят соглашение о перевалке угля. Суд может закрыть эти предприятия, если они продолжат наносить экологический ущерб.
Росприроднадзор планирует очистить самые грязные города РФ, сократив там объем вредных выбросов на 22% к 2024 году. Если идея приведет к ощутимым результатам, то программу распространят на другие города. Нельзя делить граждан на счастливых, которые дышат чистым воздухом, и всех остальных, подчеркнула Радионова и добавила, что Россия не свернет с пути экологичности, потому что другого варианта нет и быть не может.