Глава Росприроднадзора Радионова: вредные выбросы необходимо сократить на четверть

Росприроднадзор планирует очистить самые грязные города РФ, сократив там объем вредных выбросов на 22% к 2024 году. Если идея приведет к ощутимым результатам, то программу распространят на другие города. Нельзя делить граждан на счастливых, которые дышат чистым воздухом, и всех остальных, подчеркнула Радионова и добавила, что Россия не свернет с пути экологичности, потому что другого варианта нет и быть не может.