Нашел банковскую карту и купил продукты: жителю Заводоуковска грозит три года колонии

Она также пояснила в полиции, что в тот день воспользовалась услугами такси, где и обронила свою банковскую карту. Таксиста задержали. Он рассказал, что нашел в салоне своего автомобиля чужую карту и решил воспользоваться ее. На чужие деньги он купил продукты.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Злоумышленнику грозит максимальное наказание в виде штрафа до 120 тыс. рублей или лишение свободы на срок до трех лет.
Это уже не первый случай в Тюменской области, когда люди, нашедшие чужие банковские карты, не возвращают их законным владельцам, а покупают на них продукты для своей семьи.