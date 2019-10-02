Нашел банковскую карту и купил продукты: жителю Заводоуковска грозит три года колонии

Она также пояснила в полиции, что в тот день воспользовалась услугами такси, где и обронила свою банковскую карту. Таксиста задержали. Он рассказал, что нашел в салоне своего автомобиля чужую карту и решил воспользоваться ее. На чужие деньги он купил продукты.