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Нашел банковскую карту и купил продукты: жителю Заводоуковска грозит три года колонии

2 октября 2019, 06:05
Фото: 1Mi
В Заводоуковске раскрыли кражу 15 тыс. рублей с банковской карты. О факте совершения преступления рассказала сама потерпевшая. По ее словам, она начала получать смс-сообщения о списании денежных средств.
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Тюмень

Она также пояснила в полиции, что в тот день воспользовалась услугами такси, где и обронила свою банковскую карту. Таксиста задержали. Он рассказал, что нашел в салоне своего автомобиля чужую карту и решил воспользоваться ее. На чужие деньги он купил продукты.

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По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Злоумышленнику грозит максимальное наказание в виде штрафа до 120 тыс. рублей или лишение свободы на срок до трех лет.

Это уже не первый случай в Тюменской области, когда люди, нашедшие чужие банковские карты, не возвращают их законным владельцам, а покупают на них продукты для своей семьи.

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#Новости#Заводоуковск#Кражи#Тюменская область#Мошенничество#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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