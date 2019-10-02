Глава «Россетей» обратил внимание на важность кибербезопасности для крупного бизнеса

На мероприятии обсуждались вопросы, касающиеся кибербезопасности электроэнергетики в процессе трансформации отрасли, куда активно внедряются новые технологии. По словам главы «Россетей» Павла Ливинского, крупный бизнес заинтересован в решении проблемы кибербезопасности. Из года в год программисты «Россетей» справляются с девяти миллионами хакерских кибератак, цель которых - проникновение в корпоративный периметр. Об этом сообщают «Новые известия».
Ливинский заявил, что для защиты от кибератак нужна закрытая корпоративная технологическая сеть, где нет доступа к другим публичным сетям. Это необходимый стандарт в концепции цифровой трансформации. Также следует внедрять передовые технологии для защиты каналов связи и использовать отечественное оборудование и ПО.
Глава энергохолдинга подчеркнул, что «Россети» - одна из важнейших компаний страны – обязана непрерывно улучшать меры кибербезопасности, обращать внимание на международные тренды, внедрять лучшие мировые разработки, контактировать и делиться опытом с крупными иностранными компаниями, однако не забывать о российских разработках в рамках программы импортозамещения.
Председатель комитета акционеров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер сказал, что внедрение цифровых технологий дает не только новые возможности, но и новые вызовы.
В условиях рыночной глобализации любая отрасль – будь то финансовая или энергетическая – зависит от развития IT-технологий. Чтобы защититься от хакерских атак, нужно использовать систему, созданную на национальном или международном уровне, добавил Шредер.
По словам замглавы Минэнерго РФ Анатолия Ткачева, перевод на «цифру» топливно-энергетического комплекса приведет к повышению надежности энергосистемы и уменьшению производственных издержек.
Тихонов уверен, что цифровизация энергетической отрасли РФ станет импульсом для технологических прорывов в других сферах и подтолкнет развитие экономики РФ.