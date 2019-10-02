Глава «Россетей» обратил внимание на важность кибербезопасности для крупного бизнеса

На мероприятии обсуждались вопросы, касающиеся кибербезопасности электроэнергетики в процессе трансформации отрасли, куда активно внедряются новые технологии. По словам главы «Россетей» Павла Ливинского, крупный бизнес заинтересован в решении проблемы кибербезопасности. Из года в год программисты «Россетей» справляются с девяти миллионами хакерских кибератак, цель которых - проникновение в корпоративный периметр. Об этом сообщают «Новые известия».