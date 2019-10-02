Чем запомнился международный форум Baltic Weekend в Санкт-Петербурге?

Самым значимым событием первого дня форума стала дискуссия главного редактора журнала Esquire и писателя Сергея Минаева. В рамках обсуждения «Медийные войны: Фронт без линии фронта» специалисты из Rambler, Snob.ru, «Фонтанки.ру» и других компаний выясняли, есть ли в России институт медийной репутации. Также речь шла о практике медиабаталий и месте творчества в медиа-стратегии.