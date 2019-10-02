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Чем запомнился международный форум Baltic Weekend в Санкт-Петербурге?

2 октября 2019, 17:23
Фото: balticweekend.com
В Петербурге прошло самое массовое в Европе профессиональное событие в сфере маркетинга и PR - международный форум по коммуникациям Baltic Weekend. В этом году он собрал более 600 специалистов из 19 российских городов и 12 стран.

Форум организовал гендиректор агентства SPN Communications Андрей Баранников. Он отметил, что с каждым годом неуклонно растет количество посетителей Baltic Weekend. В 2019 году на 50% обновился состав ведущих. Организаторы заняты поиском новых специалистов и кейсов. Об этом сообщает karelinform.ru.

Самым значимым событием первого дня форума стала дискуссия главного редактора журнала Esquire и писателя Сергея Минаева. В рамках обсуждения «Медийные войны: Фронт без линии фронта» специалисты из Rambler, Snob.ru, «Фонтанки.ру» и других компаний выясняли, есть ли в России институт медийной репутации. Также речь шла о практике медиабаталий и месте творчества в медиа-стратегии.

Также внимание привлекло обсуждение практики информационного сопровождения национальных проектов России. На этой панельную дискуссии, которую модерировала заместитель главного редактора ТАСС Лана Самарина, эксперты сделали вывод, что следует не пропагандировать нацпроекты, а реализовывать мечту.

Вручение профессиональной премии PROBA Awards прошло в Главном штабе Государственного Эрмитажа. Чтобы получить награду, 360 кандидатов соревновались в 14 номинациях.

В рамках форума прошло шесть круглых столов, на которых специалисты говорили о разных проблемах: о коммуникациях в период кризиса, об умении совмещать личную позицию и интересы компании, о ценности личного бренда и значении цифровых технологий в управлении коммуникациями.

Информационную поддержку форуму Baltic Weekend 2019 оказывал холдинг 1st MediaInvest.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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