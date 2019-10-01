Большие физические нагрузки снижают мозговую активность

Posted 1 октября 2019, 02:00
Published 1 октября 2019, 02:00
Modified 30 ноября, 16:43
Updated 30 ноября, 16:43
Французские физиологи сделали ряд исследований возможностей человека после серьезных физических нагрузок. По их данным, перетренированность замедляет активность определенных областей мозга.
Результаты работы опубликованы в журнале Current Biology. Участниками исследования стали 37 действующих спортсменов в возрасте около 35 лет. Все они прошли тестирование и МРТ на предмет функционирования специальных отделов мозга.
Обнаружено снижение активности латеральной префронтальной коры–области мозга. Она отвечает за рабочую память, планирование действий. Исследователи полагают, что усталость влияет не только на когнитивные функции и обсуждают продолжение подобных наблюдений.