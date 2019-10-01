nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 октября 2019, 02:00

Published 1 октября 2019, 02:00

Modified 30 ноября, 16:43

Updated 30 ноября, 16:43

Большие физические нагрузки снижают мозговую активность

1 октября 2019, 02:00
Специалисты отмечают, что серьезные физические нагрузки снижают когнитивные способности мозга. По данным "Новых известий", основным фактором в этом процессе является усталость.

Французские физиологи сделали ряд исследований возможностей человека после серьезных физических нагрузок. По их данным, перетренированность замедляет активность определенных областей мозга.

Результаты работы опубликованы в журнале Current Biology. Участниками исследования стали 37 действующих спортсменов в возрасте около 35 лет. Все они прошли тестирование и МРТ на предмет функционирования специальных отделов мозга.

Обнаружено снижение активности латеральной префронтальной коры–области мозга. Она отвечает за рабочую память, планирование действий. Исследователи полагают, что усталость влияет не только на когнитивные функции и обсуждают продолжение подобных наблюдений.

#Наука#Новости#Исследования#Головной мозг
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика