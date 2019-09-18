Большинство пользователей ОК заявили, что ребенок имеет право на свое мнение

«Если у ребенка нет подросткового бунта, тогда нужно задуматься, пойти к психологу и спросить „А с ним все нормально, почему он за моей юбкой ходит в 14 лет?“, — говорит Дори. — Если ребенок не отделяется от родителей, он и эволюцию вперед двинуть не сможет. Ребенок обязательно в 14 лет должен сказать „Ты глупая, ничего не понимаешь ни в политических, ни в финансовых вопросах. Ты — лох!“. А в 23 он вернется и скажет „Мам, ты была права!“».