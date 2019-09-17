В Тюмени совершено вооруженное ограбление банка «Открытие»

«В 10.50 поступило сообщение, что в коммерческую организацию, расположенную на улице Щербакова ворвался неизвестный мужчина в маске и под угрозой предмета похожего на пистолет похитил денежные средства. В настоящее время работает следственно-оперативная группа. На место преступления выехали сотрудники областного управления. Принимаются меры к установлению и задержанию нападавшего», — уточнили для «Нашего города» в пресс-службе ГУВД по Тюменской области.