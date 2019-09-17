В Тюмени совершено вооруженное ограбление банка «Открытие»

«В 10.50 поступило сообщение, что в коммерческую организацию, расположенную на улице Щербакова ворвался неизвестный мужчина в маске и под угрозой предмета похожего на пистолет похитил денежные средства. В настоящее время работает следственно-оперативная группа. На место преступления выехали сотрудники областного управления. Принимаются меры к установлению и задержанию нападавшего», — уточнили для «Нашего города» в пресс-службе ГУВД по Тюменской области.
В пресс-службе банка «Открытие» прокомментировали утренний инцидент и уточнили, что отделение на улице Щербакова Тюмени будет открыто для посетителей в 15.00.
«Действительно сегодня утром в отделении банка по улице Щербакова города Тюмени было совершено вооруженное нападение. Неизвестный похитил наличные денежные средства в размере 1 млн 200 тыс. рублей и скрылся. Полиция проводит следственные мероприятия в отделении банка. В ходе происшествия никто среди клиентов и сотрудников банка не пострадал. Денежные средства банка были застрахованы. Офис возобновит сегодня работу после 15.00», — рассказал сотрудник региональной пресс-службы банка «Открытие» (Уральский федеральный округ), Сергей Антонов.