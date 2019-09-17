Тюменцы 21 сентября смогут пройти бесплатное обследование на онкологию

В поликлинике Медицинского города также пройдет День борьбы с меланомой, где врачи проведут профилактический осмотр всех желающих. Телефон для записи 52–03–03. В департаменте здравоохранения по Тюменской области рассказали, что обследование бесплатное, но при себе необходимо иметь паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС.