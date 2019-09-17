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Тюменцы 21 сентября смогут пройти бесплатное обследование на онкологию

17 сентября 2019, 07:27
Фото: 1Mi
В Тюмени начинается VII ежегодная неделя ранней диагностики онкологических заболеваний.
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Тюмень

В рамках мероприятия 21 сентября с 12 до 17 часов в ТРЦ «Кристалл» все желающие смогут пройти онко-экспресс-исследование у врачей-онкологов МКМЦ «Медицинский город», сделать флюорографию, измерить артериальное давление, сдать тесты на ВИЧ-инфекцию и на выявление уровня стресса.

Также обследование можно пройти в Областном кожно-венерологическом диспансере, который расположен на улице Республики, 1, однако для этого необходима предварительная запись. Телефон регистратуры медицинского учреждения 56–14–40.

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В поликлинике Медицинского города также пройдет День борьбы с меланомой, где врачи проведут профилактический осмотр всех желающих. Телефон для записи 52–03–03. В департаменте здравоохранения по Тюменской области рассказали, что обследование бесплатное, но при себе необходимо иметь паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС.

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#Новости#Онкологические заболевания#Тюменская область#Обследования#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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