Трое заключенных колонии Заводоуковска напали на конвоиров и пытались бежать

Отмечается, что инцидент произошел 7 июня. Трое подозреваемых совершили нападение на сотрудников УФСИН, которые сопровождали их на прогулке. Один из них сдавил шею конвоиру и ударил ложкой. Другой нанес сотруднику колонии удары кулаком. Третий завладел ключами от дверей, но сбежать злоумышленники не смогли.