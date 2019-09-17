Трое заключенных колонии Заводоуковска напали на конвоиров и пытались бежать

Отмечается, что инцидент произошел 7 июня. Трое подозреваемых совершили нападение на сотрудников УФСИН, которые сопровождали их на прогулке. Один из них сдавил шею конвоиру и ударил ложкой. Другой нанес сотруднику колонии удары кулаком. Третий завладел ключами от дверей, но сбежать злоумышленники не смогли.
Известно, что подозреваемым от 25 до 43 лет. Возбуждено уголовное дело.
В августе 2019 года из тобольской колонии сбежали 26-летняя женщина и 40-летний мужчина. Они познакомились за решеткой и решили покинуть колонию-поселение. Их обнаружили через 4 дня после побега.
Продолжаются поиски мужчины, который сбежал из ИК-2 в июне 2019 года. По данным полиции, он находится в областной столице.