Роженицу, находящуюся в тяжелом состоянии, перевезли из Заводоуковска в Тюмень

8 сентября в Тюмени 28-летняя девушка родила ребенка прямо в гостях. При этом женщина и её родственники уверяют, что не знали о беременности. На станцию скорой помощи позвонила её мама. Врачи скорой помощи прибыли на вызов через несколько минут, как оказалось, женщина была на 8 месяце беременности. Роженице провели противошоковую терапию и доставили в больницу.