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Роженицу, находящуюся в тяжелом состоянии, перевезли из Заводоуковска в Тюмень

17 сентября 2019, 11:38
Фото: 1Mi
В Заводоуковске в больницу попала роженица с серьезной патологией. Медики спасли женщину и ребенка, позже обоих перевезли в Тюмень для специализированного наблюдения.
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Тюмень

Инцидент произошел ночью 17 сентября. Молодая девушка оказалась в больнице в тяжелом состоянии. Врачам удалось спасти пациентку и её ребенка. Младенец на данный момент находится в тюменском перинатальном центре. Состояние обоих оценивается как тяжелое, врачи делают всё возможное для скорейшего лечения.

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8 сентября в Тюмени 28-летняя девушка родила ребенка прямо в гостях. При этом женщина и её родственники уверяют, что не знали о беременности. На станцию скорой помощи позвонила её мама. Врачи скорой помощи прибыли на вызов через несколько минут, как оказалось, женщина была на 8 месяце беременности. Роженице провели противошоковую терапию и доставили в больницу.

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#Новости#Больницы#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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