«Красное & Белое» после обысков ФСБ объединился с конкурентами

16 сентября в «ДКБР Мега Ритейл групп лимитед» вошли три крупных ритейлера, ООО «Альбион 2002» и ООО «БРЛ». Ранее сети были конкурентами. Слияние магазинов произошло после серии обысков ФСБ в «К& Б». Всего в кипрский «ДКБР Мега Ритейл групп лимитед» вошли 43 фирмы, зарегистрированные в РФ. У владельца «К& Б» челябинского бизнесмена Студенникова остались в России 22 фирмы.
В августе, после обысков ФСБ, в кипрскую фирму вошли организации из Уфы — «Лабиринт-Уфа», «Автотранс» и «Абсолют», а также курганская компания «Альфа-Курган». В июле бизнесмен Студенников вывел в оффшор половину из принадлежащих ему фирм. Общая стоимость его бизнеса оценивается аналитиками в миллиард рублей. По данным ФНС, предприниматель является «массовым учредителем».