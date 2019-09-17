«Красное & Белое» после обысков ФСБ объединился с конкурентами

В августе, после обысков ФСБ, в кипрскую фирму вошли организации из Уфы — «Лабиринт-Уфа», «Автотранс» и «Абсолют», а также курганская компания «Альфа-Курган». В июле бизнесмен Студенников вывел в оффшор половину из принадлежащих ему фирм. Общая стоимость его бизнеса оценивается аналитиками в миллиард рублей. По данным ФНС, предприниматель является «массовым учредителем».