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«Красное & Белое» после обысков ФСБ объединился с конкурентами

17 сентября 2019, 12:13
Фото: «НашГород»
Сеть магазинов «Красное & Белое» объединилась с «Дикси» и «Бристоль». Основные активы данных компаний выведены на Кипр.

16 сентября в «ДКБР Мега Ритейл групп лимитед» вошли три крупных ритейлера, ООО «Альбион 2002» и ООО «БРЛ». Ранее сети были конкурентами. Слияние магазинов произошло после серии обысков ФСБ в «К& Б». Всего в кипрский «ДКБР Мега Ритейл групп лимитед» вошли 43 фирмы, зарегистрированные в РФ. У владельца «К& Б» челябинского бизнесмена Студенникова остались в России 22 фирмы.

Фото: СПАРК-Интерфакс

В августе, после обысков ФСБ, в кипрскую фирму вошли организации из Уфы — «Лабиринт-Уфа», «Автотранс» и «Абсолют», а также курганская компания «Альфа-Курган». В июле бизнесмен Студенников вывел в оффшор половину из принадлежащих ему фирм. Общая стоимость его бизнеса оценивается аналитиками в миллиард рублей. По данным ФНС, предприниматель является «массовым учредителем».

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#Новости#Магазины#Обыски#Оффшоры#Александр Мязин#Экономика
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