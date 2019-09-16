nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

За выходные поймали 66 пьяных тюменских водителей

16 сентября 2019, 11:29
Фото: ВКонтакте
За 14 и 15 сентября автоинспекторы Тюменской области задержали 66 пьяных водителей. Для оказания помощи дорожным инспекторам специализированного взвода пришлось выезжать в Тобольск и Исетский район.
Сюжет
Тюмень

В Тюмени рейды по выявлению пьяных водителей проводились совместно с активистами движения «Общее дело». В Тобольске с 13 по 15 сентября было выявлено 18 нетрезвых автомобилистов.

По информации врио начальника ГИБДД региона, инспекторы продолжат проводить мероприятия, направленные на упреждения пьянства за рулём. В сентябре число аварий по вине подобных нарушителей сократилось наполовину. Для борьбы с правонарушителями будут использоваться сплошные проверки на дорогах и рейды.

Ситуация обострилась: на нескольких тюменских дорогах растет количество ДТП
Узнать подробнее

Ранее в ГИБДД заявили, что в Тюменской области растет число ДТП с участием пьяных водителей. С 4 по 8 сентября были проведены рейды на дорогах областной столицы.

Материалы по теме
Задержан очередной пьяный водитель после ДТП в центре Тюмени
#Новости#Тюменская область#Пьяная езда#ГИБДД#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25