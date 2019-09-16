За выходные поймали 66 пьяных тюменских водителей

В Тюмени рейды по выявлению пьяных водителей проводились совместно с активистами движения «Общее дело». В Тобольске с 13 по 15 сентября было выявлено 18 нетрезвых автомобилистов.
По информации врио начальника ГИБДД региона, инспекторы продолжат проводить мероприятия, направленные на упреждения пьянства за рулём. В сентябре число аварий по вине подобных нарушителей сократилось наполовину. Для борьбы с правонарушителями будут использоваться сплошные проверки на дорогах и рейды.
Ранее в ГИБДД заявили, что в Тюменской области растет число ДТП с участием пьяных водителей. С 4 по 8 сентября были проведены рейды на дорогах областной столицы.