За выходные поймали 66 пьяных тюменских водителей

По информации врио начальника ГИБДД региона, инспекторы продолжат проводить мероприятия, направленные на упреждения пьянства за рулём. В сентябре число аварий по вине подобных нарушителей сократилось наполовину. Для борьбы с правонарушителями будут использоваться сплошные проверки на дорогах и рейды.