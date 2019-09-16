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В Тюмени снесут недостроенное здание за 1,4 млн рублей

16 сентября 2019, 06:11
Фото: pixabay.com
В Тюмени объявлен электронный аукцион на снос объекта капитального строительства по адресу Интернациональная, 185/3. Заказчиком выступает городское казначейство.

В Тюмени в районе аэропорта «Плеханово» снесут здание. Соответствующую закупку объявило «Муниципальные закупки города Тюмень».

Сейчас идет процедура подачи заявок. Продлится она до 20 сентября. В этот же день станет известен победитель.

По условиям контракта подрядчик обязан будет снести объект, обеспечить выполнение работ необходимым оборудованием, сделать работу качественно и многое другое.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,4 млн рублей. Деньги выделены из городского бюджета. Компания, выигравшая тендер, должна будет снести здание в течение 30 дней.

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