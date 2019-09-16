В Тюмени снесут недостроенное здание за 1,4 млн рублей

В Тюмени в районе аэропорта «Плеханово» снесут здание. Соответствующую закупку объявило «Муниципальные закупки города Тюмень».
Сейчас идет процедура подачи заявок. Продлится она до 20 сентября. В этот же день станет известен победитель.
По условиям контракта подрядчик обязан будет снести объект, обеспечить выполнение работ необходимым оборудованием, сделать работу качественно и многое другое.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,4 млн рублей. Деньги выделены из городского бюджета. Компания, выигравшая тендер, должна будет снести здание в течение 30 дней.