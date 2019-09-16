Строительство вокзала в Нягани вновь откладывается

Заявитель в жалобе уточнил, что в проекте контракта строительства, которым выступает управление капитального строительства Тюменской области, установлена обязанность подрядчика по обеспечению охраны будущего вокзала. При этом в документах к лоту не предусмотрены услуги по охране. Кроме того, подобные услуги являются лицензированным видом деятельности.