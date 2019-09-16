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Строительство вокзала в Нягани вновь откладывается

16 сентября 2019, 06:26
Фото: 1Mi
Тюменская ФАС временно приостановила выбор подрядчика на строительство железнодорожного вокзала в Нягани (Югра). Объект начали возводить более десяти лет назад.
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Югра

Поводом для приостановки послужила жалоба компании ООО «НПФ «Регулятор» из Санкт-Петербурга. Организация обратилась в ФАС России с заявлением о том, что документация об электронном аукционе составлена с нарушением норм закона о контрактной системе.

Заявитель в жалобе уточнил, что в проекте контракта строительства, которым выступает управление капитального строительства Тюменской области, установлена обязанность подрядчика по обеспечению охраны будущего вокзала. При этом в документах к лоту не предусмотрены услуги по охране. Кроме того, подобные услуги являются лицензированным видом деятельности.

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Строительство вокзала в Нягани началось в 2008 году, его планировали сдать в эксплуатацию в 2013 году, однако вскоре все работы по объекту были заморожены.

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