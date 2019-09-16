Строительство вокзала в Нягани вновь откладывается

Поводом для приостановки послужила жалоба компании ООО «НПФ «Регулятор» из Санкт-Петербурга. Организация обратилась в ФАС России с заявлением о том, что документация об электронном аукционе составлена с нарушением норм закона о контрактной системе.
Заявитель в жалобе уточнил, что в проекте контракта строительства, которым выступает управление капитального строительства Тюменской области, установлена обязанность подрядчика по обеспечению охраны будущего вокзала. При этом в документах к лоту не предусмотрены услуги по охране. Кроме того, подобные услуги являются лицензированным видом деятельности.
Строительство вокзала в Нягани началось в 2008 году, его планировали сдать в эксплуатацию в 2013 году, однако вскоре все работы по объекту были заморожены.