Эти квартиры — очень популярные. В дизайн-квартале МОЁ их почти не осталось!

Популярный квартал МОЁ совсем скоро будет готов — его строительство идет к финалу. Дольщики получат ключи в начале 2020-го, а продажи закончатся гораздо раньше. Ведь за несколько месяцев до дня сдачи здесь купили уже примерно 80% квартир.
Многих привлекает концепция KINDER INSIDE и цветущий двор-парк с амфитеатром. Но главное — это планировки. Наибольшая часть продаж — удобные форматы 1+, 2+ и 3+ площадью от 51 до 91 м². Без длинных коридоров и «пустых» углов. С лаунж-балконами, нишами под шкафы-купе и грамотным зонированием. Продуманные до мелочей, под разные стили жизни. Большая семья почувствует себя здесь как дома! С первых минут.
Их осталось очень мало. И еще меньше — тех, что особенно понравились покупателям. Посмотрите, какие форматы разберут совсем скоро.
Всё по местам.
Это квартира-трансформер, где каждый предмет обстановки (даже будущий) уже стоит на плане. В прихожей — ниша для хранения, в кухне-гостиной — зоны для готовки и отдыха с двумя окнами, а также выход на лаунж-балкон. В просторной спальне — большой «запас» свободных метров для детской кроватки или организации места для работы и хобби.
— Просторная кухня-гостиная;
— Два предусмотренных места для хранения;
— Большой санузел.
Место, где светло.
Эта квартира кажется гораздо больше своей площади — так много в ней солнечного света! Кухня-гостиная обращена на улицу сразу двумя окнами и дверью, ведущей на лаунж-балкон. Комнаты также наполнены светом, благодаря их широким окнам. Спальня имеет увеличенную площадь и легко адаптируется под кабинет или уголок для хобби. В плане квартиры она удалена от детской, что подойдет для семьи с детьми-школьниками.
— Три места, предусмотренных для хранения;
— Большой лаунж-балкон.
Два в одном.
Эту планировку будто сложили из двух самодостаточных квартир — настолько точно ее делят две зоны: общая и приватная. Первая — это простор: широкая прихожая, большая кухня-гостиная и основательный лаунж-балкон. Вторая — функциональность: три спальни с местом для рабочего стола, ниши для шкафов-купе и комфортный санузел.
— Широкие окна в комнатах;
— Два больших санузла;
— Пять предусмотренных мест для хранения.
Вкус к жизни.
Центр приватной части — главная спальня, будто подсмотренная в роскошном бутик-отеле. Она наделена собственной ванной, куда можно попасть только с отдельного входа. У жителей других комнат также много удобств: широкие ниши для хранения и свободные метры для рабочей зоны. Обширная, светлая кухня-гостиная с двумя окнами наполняется красивым светом.
— Две полноценных ванных комнаты с санузлами;
— Четыре предусмотренных места для хранения.
Квартал МОЁ — новый проект застройщика 4D Development в Восточном мкр. через дорогу от гипермаркета «О’КЕЙ» на улице Широтной. Там появятся 24-этажные дома с дворами-парками и особой концепцией KINDER INSIDE. Ключи — в начале 2020 года!
На территории — уличные тренажеры, мини-амфитеатр, велодорожки, free wi-fi и ландшафтный дизайн. На первых этажах — бесплатные занятия в chill-out зонах для детей и взрослых: Монтессори, фотошкола, уроки английского, фитнес и йога.
Запишитесь на экскурсию по демо-этажу или получите консультацию.
по телефону +7 (3452) 288319.