Эти квартиры — очень популярные. В дизайн-квартале МОЁ их почти не осталось!

Эта квартира кажется гораздо больше своей площади — так много в ней солнечного света! Кухня-гостиная обращена на улицу сразу двумя окнами и дверью, ведущей на лаунж-балкон. Комнаты также наполнены светом, благодаря их широким окнам. Спальня имеет увеличенную площадь и легко адаптируется под кабинет или уголок для хобби. В плане квартиры она удалена от детской, что подойдет для семьи с детьми-школьниками.