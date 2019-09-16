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Эти квартиры — очень популярные. В дизайн-квартале МОЁ их почти не осталось!

16 сентября 2019, 03:30
Фото: отдел маркетинга и рекламы "4D Development"
Любимые планировки тюменцев — квартиры от 1+ до 3+. Многих из них в квартале МОЁ уже нет в продаже. И остальные тоже кончаются! Успейте выбрать в сентябре квартиру с лаунж-балконом и мастер-спальней.
Сюжет
Тюмень

Популярный квартал МОЁ совсем скоро будет готов — его строительство идет к финалу. Дольщики получат ключи в начале 2020-го, а продажи закончатся гораздо раньше. Ведь за несколько месяцев до дня сдачи здесь купили уже примерно 80% квартир.

Многих привлекает концепция KINDER INSIDE и цветущий двор-парк с амфитеатром. Но главное — это планировки. Наибольшая часть продаж — удобные форматы 1+, 2+ и 3+ площадью от 51 до 91 м². Без длинных коридоров и «пустых» углов. С лаунж-балконами, нишами под шкафы-купе и грамотным зонированием. Продуманные до мелочей, под разные стили жизни. Большая семья почувствует себя здесь как дома! С первых минут.

Фото: отдел маркетинга и рекламы "4D Development"

Их осталось очень мало. И еще меньше — тех, что особенно понравились покупателям. Посмотрите, какие форматы разберут совсем скоро.

Формат 1+, 51,1 м² Осталось 4 квартиры!

Всё по местам.

Это квартира-трансформер, где каждый предмет обстановки (даже будущий) уже стоит на плане. В прихожей — ниша для хранения, в кухне-гостиной — зоны для готовки и отдыха с двумя окнами, а также выход на лаунж-балкон. В просторной спальне — большой «запас» свободных метров для детской кроватки или организации места для работы и хобби.

— Просторная кухня-гостиная;

— Два предусмотренных места для хранения;

— Большой санузел.

1+ - 51,1 кв.м
Фото: отдел маркетинга и рекламы "4D Development"

Формат 2+, 54,2 м² Осталось 5 квартир!

Место, где светло.

Эта квартира кажется гораздо больше своей площади — так много в ней солнечного света! Кухня-гостиная обращена на улицу сразу двумя окнами и дверью, ведущей на лаунж-балкон. Комнаты также наполнены светом, благодаря их широким окнам. Спальня имеет увеличенную площадь и легко адаптируется под кабинет или уголок для хобби. В плане квартиры она удалена от детской, что подойдет для семьи с детьми-школьниками.

— Три места, предусмотренных для хранения;

— Большой лаунж-балкон.

2+ - 54,2 кв.м
Фото: отдел маркетинга и рекламы "4D Development"

Формат 3+, 75,7 м² Осталось 3 квартиры!

Два в одном.

Эту планировку будто сложили из двух самодостаточных квартир — настолько точно ее делят две зоны: общая и приватная. Первая — это простор: широкая прихожая, большая кухня-гостиная и основательный лаунж-балкон. Вторая — функциональность: три спальни с местом для рабочего стола, ниши для шкафов-купе и комфортный санузел.

— Широкие окна в комнатах;

— Два больших санузла;

— Пять предусмотренных мест для хранения.

3+ - 75,7 кв.м
Фото: отдел маркетинга и рекламы "4D Development"

Формат 3+, 82,1 м² Осталось 4 квартиры!

Вкус к жизни.

Центр приватной части — главная спальня, будто подсмотренная в роскошном бутик-отеле. Она наделена собственной ванной, куда можно попасть только с отдельного входа. У жителей других комнат также много удобств: широкие ниши для хранения и свободные метры для рабочей зоны. Обширная, светлая кухня-гостиная с двумя окнами наполняется красивым светом.

— Две полноценных ванных комнаты с санузлами;

— Четыре предусмотренных места для хранения.

3+ - 82,1 кв.м/
Фото: отдел маркетинга и рекламы "4D Development"

Скидки в дизайн-квартале МОЁ — до конца сентября.

На квартиры 3+ (81,8 и 82,1 м²) — от 100 000 ₽ до 250 000 ₽

На квартиру 4+ (91,6 м²) — 300 000 ₽

На 2-уровневые «нью-йоркские» квартиры (92,8 и 124 м²) — до 500 000 ₽.

Квартал МОЁ — новый проект застройщика 4D Development в Восточном мкр. через дорогу от гипермаркета «О’КЕЙ» на улице Широтной. Там появятся 24-этажные дома с дворами-парками и особой концепцией KINDER INSIDE. Ключи — в начале 2020 года!

На территории — уличные тренажеры, мини-амфитеатр, велодорожки, free wi-fi и ландшафтный дизайн. На первых этажах — бесплатные занятия в chill-out зонах для детей и взрослых: Монтессори, фотошкола, уроки английского, фитнес и йога.

Запишитесь на экскурсию по демо-этажу или получите консультацию.

по телефону +7 (3452) 288319.

#Новости#Тюмень#Ирина Швецова#Город
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