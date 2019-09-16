Экс-омоновца из Тюмени приговорили к четырем годам условно за превышение полномочий

Бутра несколько раз менял показания и не признавал вину. По его версии, Иван был травмирован после игры в регби. Потом он утверждал, что это сделал его отчим. Следователи полагают, что в 2014 году командир отделения Бутра решил провести «посвящение» в бойцы ОМОН. В результате тюменец получил серьёзные травмы.