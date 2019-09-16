Экс-омоновца из Тюмени приговорили к четырем годам условно за превышение полномочий

Ленинский районный суд Тюмени оставил на свободе бывшего силовика, в результате действий которого Иван Голинея стал инвалидом I группы.
Бутра несколько раз менял показания и не признавал вину. По его версии, Иван был травмирован после игры в регби. Потом он утверждал, что это сделал его отчим. Следователи полагают, что в 2014 году командир отделения Бутра решил провести «посвящение» в бойцы ОМОН. В результате тюменец получил серьёзные травмы.
После оглашения приговора Бутра не стал давать комментариев. Иван не будет подавать апелляцию на решение суда.
Следствие по данному делу шло 3,5 года. Было проведено четыре экспертизы и допрошены несколько сотрудников ОМОНа.