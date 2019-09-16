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Более 280 тыс. тюменцев заплатят транспортный налог

16 сентября 2019, 12:01
Фото: 1Mi
В Тюменской области 280 тыс. человек должны заплатить транспортный налог, более 200 тыс. получили специальные льготы.

Ранее владельцы автомобилей мощностью до 150 л.с. не платили налог, но теперь льготы действуют для тех, у кого мощность машин составляет до 100 л.с. Более того, выплаты можно сократить родителям многодетной семьи, опекуну инвалида и владельцам электрических автомобилей мощностью до 150 л.с.

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Льготная ставка для автовладельцев, чьи транспортные средства отечественного производства насчитывают более 10 лет составляет 3/4 (скидка) от суммы налога. За автомобили, находящиеся в розыске, налог платить не нужно. Платежные поручения высылаются плательщикам с августа 2019 года. Налог оплачивают владельцы зарегистрированных автомобилей, величину налога определяют региональные власти. В 2009 году выплаты планировалось заменить акцизами на топливо. На сегодняшний день в России оплачивается и акциз, и налог.

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