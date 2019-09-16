Более 280 тыс. тюменцев заплатят транспортный налог

Льготная ставка для автовладельцев, чьи транспортные средства отечественного производства насчитывают более 10 лет составляет 3/4 (скидка) от суммы налога. За автомобили, находящиеся в розыске, налог платить не нужно. Платежные поручения высылаются плательщикам с августа 2019 года. Налог оплачивают владельцы зарегистрированных автомобилей, величину налога определяют региональные власти. В 2009 году выплаты планировалось заменить акцизами на топливо. На сегодняшний день в России оплачивается и акциз, и налог.