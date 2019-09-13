В Тюмени обладатель внедорожника не платил алименты, утверждая, что у него нет денег

Во время рейда судебные приставы встретились с должником- алиментщиком, который объяснил причину накопившегося долга финансовыми проблемами.
Будучи в разводе, тюменец задолжал двум своим дочерям 180 тысяч рублей. Мужчина скрывался от приставов, а при встрече убедительно настаивал на своей трудной финансовой ситуации. «Даже на хлеб денег нет!», - заявил он приставам-исполнителям.
Судебному приставу пришлось доставить его в отдел для составления административного протокола по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
Поскольку такая мера предполагает поездку в суд, мужчина, следовавший на своем внедорожнике за машиной Службы, по пути передумал и оплатил всю сумму долга в отделе по pos-терминалу. Тюменец пообещал, что в будущем будет оплачивать алименты своевременно.