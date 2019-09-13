nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени обладатель внедорожника не платил алименты, утверждая, что у него нет денег

13 сентября 2019, 11:59
Фото: Наш город / 1Mi
Во время рейда судебные приставы встретились с должником-алиментщиком, который объяснял причину накопившегося долга финансовыми проблемами.
Сюжет
Тюмень

Во время рейда судебные приставы встретились с должником- алиментщиком, который объяснил причину накопившегося долга финансовыми проблемами.

Будучи в разводе, тюменец задолжал двум своим дочерям 180 тысяч рублей. Мужчина скрывался от приставов, а при встрече убедительно настаивал на своей трудной финансовой ситуации. «Даже на хлеб денег нет!», - заявил он приставам-исполнителям.

Судебному приставу пришлось доставить его в отдел для составления административного протокола по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

В Тюмени бизнесмен должен заплатить 7 млн рублей алиментов
Узнать подробнее

Поскольку такая мера предполагает поездку в суд, мужчина, следовавший на своем внедорожнике за машиной Службы, по пути передумал и оплатил всю сумму долга в отделе по pos-терминалу. Тюменец пообещал, что в будущем будет оплачивать алименты своевременно.

#Новости#Общество#Алименты#Судебные приставы#Тюмень#Виктория Ахремчук
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25