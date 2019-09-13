В Тюмени обладатель внедорожника не платил алименты, утверждая, что у него нет денег

Поскольку такая мера предполагает поездку в суд, мужчина, следовавший на своем внедорожнике за машиной Службы, по пути передумал и оплатил всю сумму долга в отделе по pos-терминалу. Тюменец пообещал, что в будущем будет оплачивать алименты своевременно.