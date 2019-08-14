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Posted 14 августа 2019, 11:56

Published 14 августа 2019, 11:56

Modified 19 августа, 16:30

Updated 19 августа, 16:30

В Тюмени бизнесмен должен заплатить 7 млн рублей алиментов

В Тюмени бизнесмен должен заплатить 7 млн рублей алиментов

14 августа 2019, 11:56
Фото: 1Mi.
Тюменка отсудила у мужа более 7 млн рублей алиментов. Семейная пара несколько лет жила раздельно и мужчина отказывался содержать своих детей.

Женщина обратилась в суд. За время брака у пары родилось двое детей, но бизнесмен решил переехать в другой регион из-за расширения деловых связей. В результате тюменка самостоятельно оплачивала ипотеку и содержала детей.

На суде выяснилось, что с 2015 года мужчина накопил задолженность по алиментам в размере 550 тыс. рублей. На заседании бизнесмен заявил, что ему самому не хватает денег, а жена неплохо зарабатывает.

В результате суд насчитал задолженность бизнесмену в размере 7,5 млн рублей. Юрист женщины смог доказать безразличное отношение к отцовским обязанностям.

Приставы отмечают, что тюменские отцы в 2019 году задолжали по алиментам почти 500 млн рублей. Некоторых из них объявили в розыск.

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#Александр Мязин#Общество#Тюмень#Новости#Алименты
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