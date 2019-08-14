В Тюмени бизнесмен должен заплатить 7 млн рублей алиментов

Posted 14 августа 2019, 11:56
Published 14 августа 2019, 11:56
Modified 19 августа, 16:30
Updated 19 августа, 16:30
Женщина обратилась в суд. За время брака у пары родилось двое детей, но бизнесмен решил переехать в другой регион из-за расширения деловых связей. В результате тюменка самостоятельно оплачивала ипотеку и содержала детей.
На суде выяснилось, что с 2015 года мужчина накопил задолженность по алиментам в размере 550 тыс. рублей. На заседании бизнесмен заявил, что ему самому не хватает денег, а жена неплохо зарабатывает.
В результате суд насчитал задолженность бизнесмену в размере 7,5 млн рублей. Юрист женщины смог доказать безразличное отношение к отцовским обязанностям.
Приставы отмечают, что тюменские отцы в 2019 году задолжали по алиментам почти 500 млн рублей. Некоторых из них объявили в розыск.