В Тобольске мужчина украл у бывшей жены драгоценности, ему грозит до 10 лет колонии

Из материалов уголовного дела следует, что в дежурную часть полиции города обратилась жительница Тобольска 1967 года рождения, которая рассказала, что в конце августа ее бывший муж, с которым она проживает в одной квартире, стал требовать у нее деньги на спиртное.
Получив отказ мужчина схватил нож и стал угрожать бывшей жене. Женщина была вынуждена отдать ему золотые сережки и цепочку. Общая сумма ущерба составила более 17 тыс. рублей. После того, как через некоторое время экс-супруг вновь стал требовать у нее деньги на алкоголь, женщина обратилась в полицию.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Тоболяку за совершенное преступление грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.