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В Тобольске мужчина украл у бывшей жены драгоценности, ему грозит до 10 лет колонии

15 сентября 2019, 13:00
Фото: 1Mi
В городе Тобольске осудят местного жителя, который угрожал своей бывшей жене ножом и забрал у нее золотые сережки и цепочку.

Из материалов уголовного дела следует, что в дежурную часть полиции города обратилась жительница Тобольска 1967 года рождения, которая рассказала, что в конце августа ее бывший муж, с которым она проживает в одной квартире, стал требовать у нее деньги на спиртное.

Получив отказ мужчина схватил нож и стал угрожать бывшей жене. Женщина была вынуждена отдать ему золотые сережки и цепочку. Общая сумма ущерба составила более 17 тыс. рублей. После того, как через некоторое время экс-супруг вновь стал требовать у нее деньги на алкоголь, женщина обратилась в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Тоболяку за совершенное преступление грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

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