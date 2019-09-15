Рынок труда: в Тюмени требуются строители, преподаватели, автослесари, медики

В качестве безработных в областной столице зарегистрировано 3,6 тыс. человек, еще 5,4 тыс. человек состоят на учете в качестве соискателей. При этом, подчеркивают в департаменте труда и занятости населения по региону, в банке вакансий Тюменской области находится более 29 тыс. позиций.
Легче всего найти работу в Тюмени строителям, в настоящее время требуются 17,1 тыс. специалистов, на втором месте идут вакансий в обрабатывающих производствах, следом за ними - в государственном управлении и обеспечении военной безопасности.
Также требуются работники сферы образования, здравоохранения, торговли, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов, сельском лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве, добыче полезных ископаемых.