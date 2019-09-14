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В воскресенье тюменцев ждет солнце и до + 22 градусов, но на следующей неделе дожди

14 сентября 2019, 08:17
Фото: pixabay.com
В Тюмени к концу недели ожидается солнечная погода и до + 22 градусов. С понедельника в областной столице будут идти дожди.
Сюжет
Тюмень

Теплая погода ожидает тюменцев в конце недели. Небольшой ветер и до + 22 градусов порадуют горожан.

С понедельника погода начнёт постепенно ухудшаться. В начале недели ожидается до + 20 и дожди. 16 сентября около 14:00 ожидается сильный ветер с порывами до 12 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит + 15 градусов.

Дожди продолжаться в среду и четверг. При этом 19 сентября ожидается сильный ливень и до 18 мм осадков с 14:00 до 17:00. Около 23:00 возможен сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

В пятницу в Тюмени будет солнечно. Западный ветер разгонит облака, осадков в это время не ожидается. В субботу и воскресенье максимальная температура воздуха составит + 15 градусов, ветер южный от 2 до 8 метров в секунду.

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