Инвестиции: начните жить так, как мечтали

При этом вложенные в недвижимость деньги нужно заставлять работать, то есть не позволять недвижимости простаивать. Сдавайте ее! Жилая недвижимость — комната, квартира или дом — способна оправдать расходы на ее содержание и коммунальные платежи, если найти хорошего арендатора и продумать цену. Сдача нежилых помещений также приносит доход, если объект расположен в проходном месте с хорошей инфраструктурой и находится в аккуратном состоянии. Гаражи и магазины также станут источником дополнительного дохода.