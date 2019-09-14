Инвестиции: начните жить так, как мечтали

Наследство, выигрыш или другая причина появления свободных средств — не важно, откуда пришли деньги. Важно с умом применить их, а в идеале — преумножить. Вклады в банках не всегда предлагают такие проценты, которые покроют инфляцию. А так хочется наладить пассивный заработок!
Для получения пассивного дохода потребуется один шаг — решиться на грамотные инвестиции. И вы сможете раз и навсегда попрощаться с нуждой, начав новый путь — в достатке и радости от сбывающихся желаний.
Если у вас есть более-менее крупная сумма, то вы можете потратить ее на какую-либо недвижимость. Как показывает опыт, квадратные метры дешевеют нечасто и в большинстве случаев являются доходным вложением средств.
При этом вложенные в недвижимость деньги нужно заставлять работать, то есть не позволять недвижимости простаивать. Сдавайте ее! Жилая недвижимость — комната, квартира или дом — способна оправдать расходы на ее содержание и коммунальные платежи, если найти хорошего арендатора и продумать цену. Сдача нежилых помещений также приносит доход, если объект расположен в проходном месте с хорошей инфраструктурой и находится в аккуратном состоянии. Гаражи и магазины также станут источником дополнительного дохода.
Покупка автомобиля и сдача его в прокат может выступить еще одним вариантом инвестиции. Например, есть водители, которые для работы арендуют транспорт, не имея возможности его приобрести в собственность. Купив грузовую или пассажирскую газель, вы можете сдавать ее в аренду таким водителям — и вам доход, и человеку заработок.
И новички, и опытные игроки используют для торгов на фондовом рынке современные инструменты. Один из них — MetaTrader — специальная программа для торговли инструментами срочного, валютного и фондового рынков. Она известна по всему миру и успешно используется миллионами трейдеров, адаптирована как для персональных компьютеров, так и для смартфонов с операционными системами Андроид и iOS.
Еще один торговый терминал — QUIK — позволяет инвестировать сразу во множество инструментов: валюту, акции, облигации, фьючерсы и так далее.
Обучением по работе с такими программами занимаются профессиональные онлайн-брокеры. В частности, Компания «БКС Брокер» поможет открыть брокерский счет и посвятит в тонкости торговли на российском и международном фондовых рынках.
ООО «Компания БКС», лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия. Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.
На правах рекламы.