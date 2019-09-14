Частный дом загорелся в районе улицы Энергетиков в Тюмени

Очевидцы отмечают, что горел частный дом. Через несколько минут после возгорания на место инцидента приехали пожарные. Огонь полыхал на площади около 40 квадратных метров. В инциденте пострадали два человека, в ликвидации ЧП участвовали 8 единиц спецтехники МЧС. Одна из версий случившегося - замыкание в электропроводке.
Тюменцы отмечают, что в областной столице пожары стали происходить гораздо чаще.
«Что-то часто там дома горят, стабильно через день да каждый день», - отмечает подписчик тюменского паблика.
11 сентября горело деревянное двухэтажное здание на улице Новогодней. Были эвакуированы шесть человек. На улице Ямской 1 и 8 сентября горел расселенный нежилой дом. 20 августа в Южном микрорайоне города недалеко от гимназии № 83 загорелись сельскохозяйственные постройки и баня. На месте происшествия работали восемь единиц техники.