nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Частный дом загорелся в районе улицы Энергетиков в Тюмени

14 сентября 2019, 06:56
Фото: ЧС Тюмень
В Тюмени 13 сентября около 23:30 загорелось частное здание. ЧП произошло в районе улицы Энергетиков.
Сюжет
Тюмень

Очевидцы отмечают, что горел частный дом. Через несколько минут после возгорания на место инцидента приехали пожарные. Огонь полыхал на площади около 40 квадратных метров. В инциденте пострадали два человека, в ликвидации ЧП участвовали 8 единиц спецтехники МЧС. Одна из версий случившегося - замыкание в электропроводке.

Тюменцы отмечают, что в областной столице пожары стали происходить гораздо чаще.

«Что-то часто там дома горят, стабильно через день да каждый день», - отмечает подписчик тюменского паблика.

11 сентября горело деревянное двухэтажное здание на улице Новогодней. Были эвакуированы шесть человек. На улице Ямской 1 и 8 сентября горел расселенный нежилой дом. 20 августа в Южном микрорайоне города недалеко от гимназии № 83 загорелись сельскохозяйственные постройки и баня. На месте происшествия работали восемь единиц техники.

Материалы по теме
В деревянном доме в Тюмени произошел пожар, из здания эвакуировали семь человек
#Новости#Пожары#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25