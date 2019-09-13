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Все включено: в Заводоуковске открыто реконструированное здание мировых судей

13 сентября 2019, 12:38
Фото: Наш город / 1Mi
Реконструированное здание судебных участков мировых судей торжественно открыли в Заводоуковске губернатор Тюменской области Александр Моор и председатель Тюменского областного суда Вячеслав Антропов, сообщает пресс-служба главы региона.

Побывав в обновленном здании, Александр Моор обратил особое внимание на установленный в нем информационный терминал для посетителей, с помощью которого можно узнать даты назначенных судебных заседаний, а также уточнить размеры госпошлин, ознакомиться с судебными решениями, и получить другую важную информацию. Сотрудники общественной приемной суда готовы оказать помощь гражданам. При реконструкции были учтены все современные требования.

«Здесь создана необходимая инфраструктура для качественной работы судей и комфортные условия для посетителей. Работа мировых судей отражается на авторитете всего судейского сообщества, влияет на уровень доверия людей к власти», – сказал Александр Моор в своей поздравительной речи.

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В залах судебных заседаний установлены системы технической аудио-видеофиксации проходящих процессов.

«Это уникальное здание, в котором есть все, что нужно, начиная с общественной приемной и заканчивая архивом. Здесь есть все условия для того, чтобы осуществлять правосудие. Это особенно важно в связи с тем, что нагрузка на судебную систему ежегодно увеличивается на 10-15%», – сказал отметил председатель Тюменского областного суда Вячеслав Антропов.

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