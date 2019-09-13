Все включено: в Заводоуковске открыто реконструированное здание мировых судей

«Это уникальное здание, в котором есть все, что нужно, начиная с общественной приемной и заканчивая архивом. Здесь есть все условия для того, чтобы осуществлять правосудие. Это особенно важно в связи с тем, что нагрузка на судебную систему ежегодно увеличивается на 10-15%», – сказал отметил председатель Тюменского областного суда Вячеслав Антропов.