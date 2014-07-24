Тюменское правосудие заработало по-новому

В России сформирован новый орган судебной власти — Единый верховный суд Российской Федерации. Об этом на пресс-конференции рассказал председатель Тюменского областного суда Анатолий Сушинских.
На заседании специальной судебной коллегии, отбиравшей членов вновь созданного верховного суда, были одобрены кандидатуры 100 судей. Кадровая комиссия при президенте Российской Федерации, рекомендовала к работе 96 человек.
Как пояснил Анатолий Сушинских, в год органы судебной власти рассматривают порядка 210 тысяч уголовных, гражданских дел и административных материалов. По его мнению, это весьма впечатляющая цифра. За прошедшее полугодие суды общей юрисдикции уже рассмотрели свыше 118 тысяч дел. Поэтому, по итогам всего года, количество рассмотренных дел, скорее всего, превысит средние показатели.
«Всего за целый год через суды Тюменской области проходят более 400 тысяч человек. Если учесть, что население области составляет 1 миллион 350 тысяч жителей, несложно подсчитать, что в органы судебной власти обращается каждый третий. Если же мы примем во внимание обращения жителей области к нашим коллегам из арбитражных судов, эта цифра еще увеличится», — пояснил председатель областного суда.
В органы судебной власти обращается каждый третий
С созданием нового органа судебной власти у судей появилась большая свобода действий. Еще год назад после вынесения вердикта судьи не имели права давать какие-либо комментарии своим решениям. Сейчас же служителям Фемиды позволено объяснять, почему то или иное дело закончилось именно таким образом.
С начала текущего года в Тюменском областном суде по первой инстанции было рассмотрено 24 уголовных и 13 гражданских дел. В апелляционном порядке рассмотрено 1859 уголовных и 3166 гражданских дел. В итоге 30 человек были осуждены, оправдан один человек.
Этот оправдательный вердикт был вынесен судом присяжных. Дело вызвало в обществе настоящий резонанс. Как рассказал Анатолий Сушинских, оправданный молодой человек совершал действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. «К сожалению, нам часто приходится сталкиваться с такими неприятными, сложными ситуациями. Но когда процесс ведется в присутствии коллегии присяжных заседателей, судья является лишь сторонним наблюдателем и не влияет на решение своих коллег, даже если сам считает, что человек виновен, — отметил председатель. — Большую роль здесь играет человеческий фактор. Все присяжные простые обыватели, не имеющие отношение к юриспруденции. От того, как стороны обвинения и защиты смогут повлиять на них, зависит исход дела».
Когда процесс ведется в присутствии коллегии присяжных заседателей, судья не влияет на решение своих коллег, даже если сам считает, что человек виновен
С другой стороны, та же самая коллегия присяжных осудила мужчину на 15 лет за распространение наркотиков — осужденный купил два килограмма наркотиков в Москве и отправлял в Тюмень на чужое имя, а затем сам приезжал в областной центр и по чужому паспорту получал посылку.
Несмотря на внушительное количество уголовных дел, увеличение числа обращений в суд происходит в основном за счет гражданских дел и административного производства. По словам Анатолия Сушинских, главной причиной обращения граждан в суд остается вопрос о предоставлении им жилья и переселении их из аварийного жилья. Основной проблемой является невозможность удовлетворить желания всех одновременно.
Так, собственники жилья обращаются в суд с требованием переселить их из аварийного помещения, взамен же желают получить самое комфортное жилище. Существуют и льготные категории граждан — участники ВОВ, сироты, инвалиды, которым жилая площадь положена по закону. И хотя Тюменская область обладает большим количеством жилья, существуют определенные бюджетные ассигнования, которые ограничены. Получается, что за счет ущемления потребностей одних, удовлетворяются потребности других.
Зачастую предоставленное гражданину по решению суда жилье он либо сдает для получения дополнительного дохода, либо продает, либо просто доводит его до такого состояния, что в нем невозможно жить
«К тому же, результаты многочисленных проверок показали, что зачастую предоставленное гражданину по решению суда жилье он либо сдает для получения дополнительного дохода, либо продает, либо просто доводит его до такого состояния, что в нем невозможно жить, — рассказывает Анатолий Сушинских, — поэтому, когда мы предоставляем жилье тем же сиротам, в течение пяти лет следим за тем, как они обращаются с помещением и только потом переводим его в собственность».
Председатель областного суда в завершение рассказал и о кадровых трудностях в самих органах судебной власти. Помощники секретарей, без которых судопроизводство невозможно, получают зарплату 15–17 тысяч рублей. «Каждый год кадровый состав этих специалистов обновляется на 50–60%. И каждый раз приходится обучать и адаптировать персонал, а это трудо и время затраты. Только одно поднятие уровня дохода этих специалистов решил бы многие проблемы судопроизводства», — поясняет Анатолий Сушинских.
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