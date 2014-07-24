Тюменское правосудие заработало по-новому

Этот оправдательный вердикт был вынесен судом присяжных. Дело вызвало в обществе настоящий резонанс. Как рассказал Анатолий Сушинских, оправданный молодой человек совершал действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. «К сожалению, нам часто приходится сталкиваться с такими неприятными, сложными ситуациями. Но когда процесс ведется в присутствии коллегии присяжных заседателей, судья является лишь сторонним наблюдателем и не влияет на решение своих коллег, даже если сам считает, что человек виновен, — отметил председатель. — Большую роль здесь играет человеческий фактор. Все присяжные простые обыватели, не имеющие отношение к юриспруденции. От того, как стороны обвинения и защиты смогут повлиять на них, зависит исход дела».