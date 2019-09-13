В 2020 году пенсии повысят на 6,6%. Средний размер выплат составит 15 тыс. в месяц

По словам Татьяны Голиковой, социальные выплаты пенсионерам в следующем году вырастут на 7%. Средний размер выплат увеличится до 15 тыс. рублей. Неработающие пенсионеры страны будут получать около 16,4 тыс. в месяц. Ранее чиновники заявили, что накопительная часть пенсий россиян будет заморожена до 2022 года, при этом к 2024 году пенсии у неработающих пенсионеров должны увеличиться до 20 тыс. рублей в месяц.