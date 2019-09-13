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В 2020 году пенсии повысят на 6,6%. Средний размер выплат составит 15 тыс. в месяц

13 сентября 2019, 11:30
Фото: pixabay.com
Индексация пенсий россиян в 2020 году составит 6,6%.

По словам Татьяны Голиковой, социальные выплаты пенсионерам в следующем году вырастут на 7%. Средний размер выплат увеличится до 15 тыс. рублей. Неработающие пенсионеры страны будут получать около 16,4 тыс. в месяц. Ранее чиновники заявили, что накопительная часть пенсий россиян будет заморожена до 2022 года, при этом к 2024 году пенсии у неработающих пенсионеров должны увеличиться до 20 тыс. рублей в месяц.

Недавно Росстат сообщил, что в России проживает 32 млн человек старше 60 лет. Общее количество пенсионеров составляет 42 млн. При этом постепенно увеличивается численность населения от 30 до 39 лет. На данный момент их 24 млн человек. Число работающих граждан преклонного возраста – 7 млн.

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В ходе пенсионной реформы, рассчитанной до 2028 года, мужчины смогут получать выплаты с 65 лет, женщины с 60 лет.

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#Новости#Выплата#Пенсионеры#Александр Мязин#Экономика
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