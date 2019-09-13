Упала на остановке: жительница Ишима взыскала с «Спецавтохозяйства» 120 тыс. рублей

В конце февраля пенсионерка, выйдя из автобуса на остановке «Врачей Калининых», поскользнулась и упала. Врачи диагоснировали у нее закрытый перелом левого плеча, что является тяжким вредом здоровью.
Ишимка обратилась в прокуратуру, которая в интересах пенсионерки предъявила в городской суд иск о взыскании морального вреда с муниципального унитарного предприятия «Спецавтохозяйство».
Суд, рассмотрев дело, взыскал с предприятия в пользу пострадавшей 120 тыс. рублей. Однако «Спецавтохозяйство» обжаловало решение. Несмотря на это, Тюменский областной суд, где дело рассматривалось с участием представителя прокуратуры региона, оставил решение городского суда без изменения.