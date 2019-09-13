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Упала на остановке: жительница Ишима взыскала с «Спецавтохозяйства» 120 тыс. рублей

13 сентября 2019, 06:20
Фото: 1Mi
Жительница города Ишима обратилась в прокуратуру с просьбой помочь ей взыскать моральный вред с предприятия «Спецавтохозяйство» за то, что она упала на остановке.
Сюжет
Тюмень

В конце февраля пенсионерка, выйдя из автобуса на остановке «Врачей Калининых», поскользнулась и упала. Врачи диагоснировали у нее закрытый перелом левого плеча, что является тяжким вредом здоровью.

Ишимка обратилась в прокуратуру, которая в интересах пенсионерки предъявила в городской суд иск о взыскании морального вреда с муниципального унитарного предприятия «Спецавтохозяйство».

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Суд, рассмотрев дело, взыскал с предприятия в пользу пострадавшей 120 тыс. рублей. Однако «Спецавтохозяйство» обжаловало решение. Несмотря на это, Тюменский областной суд, где дело рассматривалось с участием представителя прокуратуры региона, оставил решение городского суда без изменения.

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#Новости#Пенсионеры#Ишим#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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