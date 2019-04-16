Тюменская УК компенсировала ущерб женщине, у которой затопило квартиру

Причиной коммунальной аварии стал лопнувший сгон по резьбе на циркуляции горячего водоснабжения на техническом этаже. В результате этого квартиру пострадавшей затопило горячей водой, было повреждено имущество.
Владелица квартиры обратилась в суд и выиграла дело. Управляющая компания должна была компенсировать ей 340 тыс. рублей за причиненный материальный ущерб.
Руководство УК не спешило платить по счетам, тогда приставы вынесли постановление о запрете в отношении находящегося в собственности управляющей компании транспортного средства и наложил арест на автомобиль.
Только после этого управляющая компания оплатила всю сумму причиненного материального ущерба, пояснили в УФССП по Тюменской области.