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Тюменская УК компенсировала ущерб женщине, у которой затопило квартиру

16 апреля 2019, 06:20
Фото: УФССП РФ
Жительнице города Тюмени только через суд удалось добиться от УК компенсации за затопленную в результате коммунальной аварии квартиру.
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Тюмень

Причиной коммунальной аварии стал лопнувший сгон по резьбе на циркуляции горячего водоснабжения на техническом этаже. В результате этого квартиру пострадавшей затопило горячей водой, было повреждено имущество.

Владелица квартиры обратилась в суд и выиграла дело. Управляющая компания должна была компенсировать ей 340 тыс. рублей за причиненный материальный ущерб.

Руководство УК не спешило платить по счетам, тогда приставы вынесли постановление о запрете в отношении находящегося в собственности управляющей компании транспортного средства и наложил арест на автомобиль.

Только после этого управляющая компания оплатила всю сумму причиненного материального ущерба, пояснили в УФССП по Тюменской области.

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#Новости#Тюменская область#Коммунальные аварии#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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