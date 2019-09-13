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Суд признал незаконным арест полицейского, вымогавшего 85 млн рублей

13 сентября 2019, 05:49
Фото: 1Mi
В Тюмени суд признал незаконным арест высокопоставленного сотрудника полиции Дмитрия Габова, но оставил его за решеткой. Силовика обвиняют в вымогательстве 85 млн рублей.
Сюжет
Полиция

Решение о взятии заместителя начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции Тюменской области под стражу отменил президиум областного суда. Несмотря на это, Дмитрий Габов пока находится в СИЗО.

По словам его адвоката, Дмитрий Габов находится под стражей без каких-либо правовых оснований и при этом является действующим офицером. Также он недоволен условиями содержания своего подзащитного.

В таких условиях обычно сидят люди, задержанные за особо тяжкие преступления,пояснил адвокат Мамикон Минасян.

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Дмитрия Габова обвиняют в вымогательстве 85 млн рублей, по версии следствия, он совершил данное преступление совместно с бизнесменом Олегом Гузенко и госслужащим Валерием Калалбом.

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