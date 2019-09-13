С опережением графика: Теплотрассу в центре Тюмени готовят к подаче тепла

«Срок, определенный для капитального ремонта теплотрассы на пересечении улицы Профсоюзная и Циолковского, подрядчик УСТЭК сумел сократить на 2 дня. Монтаж трубопровода, расположенного под оживленным перекрестком, завершен, идет подготовка к подаче теплоносителя. В течение 13 сентября закончатся работы по засыпке канала, после чего территорию дороги передадут для последующего асфальтирования. Утром 14 сентября ограничения для движения транспорта по проезжей части улицы Профсоюзной будут полностью сняты», - говорит исполнительный директор АО «УСТЭК» Марат Царгасов.