С опережением графика: Теплотрассу в центре Тюмени готовят к подаче тепла

Директор департамента ЖКХ Тюменской области Антон Фирсов проверил качество выполнения работ по замене теплотрассы на объектах капитального ремонта УСТЭК.
Он побывал на объектах капитального ремонта теплосетей. Предметом проверки стали качество проведения работ и соблюдение их сроков.
Привокзальной площади в финальной стадии находится укладка железобетонного канала, который предназначен для защиты труб от механического воздействия грунтов и коррозийного влияния почвы. В течение предстоящей недели завершится монтаж более 300 метров трубопровода в ППУ изоляции, оснащенного системой оперативного дистанционного контроля. К подаче тепла объект будет готов 20 сентября.
«Трубопровод на Привокзальной площади, магистраль на Мало-Загородной и Циолковского, ход проведения работ на которых мы сегодня проверяем, - яркий пример масштабных проектов, организованных УСТЭК с целью повышения качества и надежности системы теплоснабжения Тюмени», - отметил Антон Фирсов.
«Срок, определенный для капитального ремонта теплотрассы на пересечении улицы Профсоюзная и Циолковского, подрядчик УСТЭК сумел сократить на 2 дня. Монтаж трубопровода, расположенного под оживленным перекрестком, завершен, идет подготовка к подаче теплоносителя. В течение 13 сентября закончатся работы по засыпке канала, после чего территорию дороги передадут для последующего асфальтирования. Утром 14 сентября ограничения для движения транспорта по проезжей части улицы Профсоюзной будут полностью сняты», - говорит исполнительный директор АО «УСТЭК» Марат Царгасов.