На тюменскую набережную доставили специализированную военную технику

Впервые одновременно собраны около 30 единиц техники, среди которых беспилотный летательный аппарат «Валдай», мобильный комплекс «Окапи», а также автоподъемник коленчатый пожарный АКП-50 и пожарная автоцистерна. Помимо этого, можно будет увидеть автомобиль высокой проходимости болотоход «Петрович», квадро и гидроциклы, судно на воздушной подушке Хивус и катер БЛ-820.