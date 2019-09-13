На тюменскую набережную доставили специализированную военную технику

Профессиональная выставка в сфере обороны и безопасности открывается сегодня, 13 сентября. На территории, прилегающей к набережной реки Туры, разместились экспонаты специализированной техники, снаряжение, спецсредства и экипировка. Попробовать себя в роли военного сможет любой желающий.
Впервые одновременно собраны около 30 единиц техники, среди которых беспилотный летательный аппарат «Валдай», мобильный комплекс «Окапи», а также автоподъемник коленчатый пожарный АКП-50 и пожарная автоцистерна. Помимо этого, можно будет увидеть автомобиль высокой проходимости болотоход «Петрович», квадро и гидроциклы, судно на воздушной подушке Хивус и катер БЛ-820.
Посетителей выставки ожидают показательные выступления. В частности: ликвидация последствий ДТП с этапом тушения, эвакуация пострадавшего в автомобиль скорой медицинской помощи, спасение утопающих и борьба с огненной стихией на реке. Кроме этого, пройдут показы по рукопашному бою и выступления альпинистов.
Выставка продлится два дня.