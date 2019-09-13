Московская фирма ООО «Дортех» отремонтирует часть трассы в Ишим за 0,5 млрд рублей

Отмечается, что организация была единственным участником аукциона. Подрядная организация обязуется выполнить работы на трассе Р-254 около Ишима до 31 октября 2020 года. Максимальная скорость движения по дороге после ремонта может составить 120 км/ч. Конкурс объявлял «Уралуправтодор».
Ранее контракт на 510 млн рублей выиграли представители той же фирмы. По нему в Тюменской области будет заменено 17 км асфальта. По графику финансирования подрядчик должен получить 211 млн в 2019 и 299 млн рублей в следующем году, отмечается в документации на сайте госуслуг.
ООО «Дортех» начала свою деятельность в августе 2016 года. По данным ФНС фирма расположена в Москве. С ФКУ «Уралуправтодор» было заключено 3 контракта на сумму более 3 млрд рублей. В 2018 году в ней работало 202 человека.