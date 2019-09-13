Московская фирма ООО «Дортех» отремонтирует часть трассы в Ишим за 0,5 млрд рублей

ООО «Дортех» начала свою деятельность в августе 2016 года. По данным ФНС фирма расположена в Москве. С ФКУ «Уралуправтодор» было заключено 3 контракта на сумму более 3 млрд рублей. В 2018 году в ней работало 202 человека.