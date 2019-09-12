Тюменцы, пытавшиеся сделать селфи со змеями, оказались в больнице

Отмечается, что в этом году осложнений после укусов не последовало, но специалисты помнят случаи, когда у детей возникал сильный оттек и распространялся на всё тело. Все обратившиеся пациенты получают необходимые лекарства, на восстановление уходит от нескольких дней до нескольких недель. Проблемы могут возникнуть из-за аллергической реакции на яд.