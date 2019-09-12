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Тюменцы, пытавшиеся сделать селфи со змеями, оказались в больнице

12 сентября 2019, 13:04
Фото: Наш город / ТСН
Несмотря на осень жители областной столицы сталкиваются с рептилиями в лесу и в городской черте. Специалисты отмечают, что активность змей должна идти на спад.
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Тюмень

Тюменцы обнаружили около дома на Червишевском тракте, 31 полуметровую рептилию. Змея грелась под лучами солнца. В ОКБ №1 отмечают, что в 2019 году специальное лечение получили 12 человек. Летом сразу четыре ребенка были укушены рептилиями, врачи больницы оказали необходимую помощь маленьким пациентам.

Отмечается, что в этом году осложнений после укусов не последовало, но специалисты помнят случаи, когда у детей возникал сильный оттек и распространялся на всё тело. Все обратившиеся пациенты получают необходимые лекарства, на восстановление уходит от нескольких дней до нескольких недель. Проблемы могут возникнуть из-за аллергической реакции на яд.

В Тюменской области в этом году были отмечены случаи, когда люди пытались сделать селфи со змеёй.

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В сентябре в Тюмени отмечается высокая температура воздуха днём, из-за этого рептилии пока представляют опасность для горожан, отмечает ТСН.

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#Новости#Змеи#ОКБ №1#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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