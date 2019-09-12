Тюменцы, пытавшиеся сделать селфи со змеями, оказались в больнице

Тюменцы обнаружили около дома на Червишевском тракте, 31 полуметровую рептилию. Змея грелась под лучами солнца. В ОКБ №1 отмечают, что в 2019 году специальное лечение получили 12 человек. Летом сразу четыре ребенка были укушены рептилиями, врачи больницы оказали необходимую помощь маленьким пациентам.
Отмечается, что в этом году осложнений после укусов не последовало, но специалисты помнят случаи, когда у детей возникал сильный оттек и распространялся на всё тело. Все обратившиеся пациенты получают необходимые лекарства, на восстановление уходит от нескольких дней до нескольких недель. Проблемы могут возникнуть из-за аллергической реакции на яд.
В Тюменской области в этом году были отмечены случаи, когда люди пытались сделать селфи со змеёй.
В сентябре в Тюмени отмечается высокая температура воздуха днём, из-за этого рептилии пока представляют опасность для горожан, отмечает ТСН.