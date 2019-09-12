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Тюменский регион представит ключевые инвестпроекты и продукцию крупных экспортеров

12 сентября 2019, 10:46
Фото: Наш город / 1Mi
Более 30 тюменских организаций агропромышленного комплекса представят свою продукцию на IX Межрегиональной агропромышленной выставке Уральского Федерального округа, которая пройдет с 17 по 19 сентября в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».
Сюжет
Тюмень

Тюменская выставочная экспозиция посвящена потенциалу региона в сфере производства и переработки сельскохозяйственного сырья, научных исследований, а также будет отражать основные события региона.

Еще одно направление стенда - проекты в области импортозамещения. Тюменцы представят собственные сыры, аналоги известных европейских марок. Бум сыроварения наблюдается в регионе с 2017 года. В последние годы открыто восемь частных сыроварен, их ассортимент насчитывает более 50 наименований. В их числе как твердые: качотта, качокавалло, проволоне), так и мягкие, «молодые» (моцарелла, халуми, проволо. На выставке тюменские сыровары не только представят свою продукцию, но и проведут серию мастер-классов.

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Помимо этого, тюменский регион представит свои ключевые инвестиционные проекты и продукцию крупных компаний-экспортеров: ЗАО «АФ «КРиММ», ООО «Слада», АО «Данон-Россия» ф-л «Молочный комбинат “Ялуторовский”», АО «Аминосиб». Гости и участники выставки смогут продегустировать цельномолочную и кисломолочную продукцию, а также масло, сыры, творог и творожные десерты, тюменское мороженое и многое другое. Производители намерены презентовать более 10 новинок, и это только то, что было выпущено в нынешнем году.

#Новости#Общество#Капремонт#Переселение#Происшествия#ЖКХ#Тюмень#Виктория Ахремчук
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