Тюменский регион представит ключевые инвестпроекты и продукцию крупных экспортеров

Еще одно направление стенда - проекты в области импортозамещения. Тюменцы представят собственные сыры, аналоги известных европейских марок. Бум сыроварения наблюдается в регионе с 2017 года. В последние годы открыто восемь частных сыроварен, их ассортимент насчитывает более 50 наименований. В их числе как твердые: качотта, качокавалло, проволоне), так и мягкие, «молодые» (моцарелла, халуми, проволо. На выставке тюменские сыровары не только представят свою продукцию, но и проведут серию мастер-классов.