Тюменский депутат предложил дарить многодетным семьям региона по машине

По его словам, семьям, воспитывающим от пяти детей, необходимо за счет бюджета дарить автомобиль, повысить размер материнского капитала, бесплатно предоставлять витамины, давать возможность несколько раз в год посещать театр всей семьей. Парламентарий планирует оформить свою идею в законопроект.
Глеба Трубина поддержал первый вице-спикер регионального парламента Андрей Артюхов. Он считает, что идея депутата заслуживает внимания, однако на приобретение одних только автомобилей придется потратить из региональной казны 2,7 млрд рублей.
Кроме того, Андрей Артюхов считает, что не все многодетные семьи заслуживают такой поддержки. Он также напомнил о родителях, которые не занимаются воспитанием своих детей должным образом.