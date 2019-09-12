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Тюменским чиновникам увеличили в два раза суточные для командировок

12 сентября 2019, 07:30
Фото: «Наш город»
Впервые за 10 лет чиновникам Тюменской области изменили суточную сумму во время нахождения в служебных командировках. Соответствующее постановление о внесение изменений в предыдущий вариант документа подписал губернатор. Документ опубликовали на днях.
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Тюмень

Самая высокая стоимость суточных при командировках в Москву или Санкт-Петербург, а при командировках в другие города, сумма в сутки не превышает 500 рублей.

Так, в 2009 году сумма составляла 200 рублей в сутки, а при поездках в Москву или Санкт-Петербург 300 рублей.

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Но, 4 сентября 2019 года, по постановлению Губернатора Тюменской области Александра Моора, сумма командировочных увеличилась в два раза.

Теперь чиновники могут рассчитывать на суточную сумму в 400 рублей и 600 рублей во время командировок в Санкт-Петербург и Москву.

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Однако, стоит отметить, что в случае, когда чиновник в командировке обеспечивается трехразовым бесплатным питанием, то сумма суточных выплачивается в размере 50% от установленной нормы.

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