Тюменским чиновникам увеличили в два раза суточные для командировок

Самая высокая стоимость суточных при командировках в Москву или Санкт-Петербург, а при командировках в другие города, сумма в сутки не превышает 500 рублей.
Так, в 2009 году сумма составляла 200 рублей в сутки, а при поездках в Москву или Санкт-Петербург 300 рублей.
Но, 4 сентября 2019 года, по постановлению Губернатора Тюменской области Александра Моора, сумма командировочных увеличилась в два раза.
Теперь чиновники могут рассчитывать на суточную сумму в 400 рублей и 600 рублей во время командировок в Санкт-Петербург и Москву.
Однако, стоит отметить, что в случае, когда чиновник в командировке обеспечивается трехразовым бесплатным питанием, то сумма суточных выплачивается в размере 50% от установленной нормы.