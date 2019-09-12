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Тюменских школьников обучат золотному шитью

12 сентября 2019, 10:01
Фото: mail.google.com
В Тюменской области в рамках национального проекта «Культура» и при поддержке областного департамента культуры осенью стартует проект «Живопись иглой – Золотное шитьё Сибири».
Сюжет
Тюмень

Он направлен на изучение, возрождение, сохранение и развитие традиций производства строчевышитых изделий народных художественных промыслов. Основная задача - развить интерес жителей региона к изучению истории родного края, приобщаясь к народным традициям, художественным промыслам и культурному наследию Тюменской области. Также организаторы проекта планируют сформировать у подрастающего поколения навыки золотного шитья для применения в декоративно-прикладном творчестве.

Мастера золотного шитья на протяжении нескольких месяцев будут обучать школьников Тюмени этой уникальной технике ручной вышивки. Для ребят будут разработаны обучающие программы и методические пособия, организованы семинарские занятия и мастер – классы и подготовлен уникальный электронный фото-каталог произведений золотного шитья тюменского региона.

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Как отмечают исследователи, искусство золотного шитья или &quot;живопись иглой&quot; – одно из самых удивительных ремесел, и сибирские женщины владели им уже в 17-18 веках. Мастерство сибирских зотолотошвей – это самобытное, ценное явление, внесшее огромный в многонациональную культуру нашей страны. Со второй половины 19 века золотное шитье становится народным промыслом, создаются артели вышивальщиц. Октябрьская революция не способствовала развитию этого вида ремесла, но и абсолютного забвения не произошло. В настоящее время в собрании регионального Музейного комплекса им И.Я Словцова сохранились выдающиеся произведения сибирских мастериц. В современном обществе золотное шитьё всё больше становится светским видом рукодельного искусства и применяется для декорирования одежды, обуви и аксессуаров, для создания панно, картин и сувенирной продукции, для украшения мебели и предметов интерьера, широко используется в свадебной и светской моде.

#Новости#Культура#Тюменская область#Тюмень#Юрий Норицын#Общество
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