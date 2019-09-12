Тюменских школьников обучат золотному шитью

Как отмечают исследователи, искусство золотного шитья или "живопись иглой" – одно из самых удивительных ремесел, и сибирские женщины владели им уже в 17-18 веках. Мастерство сибирских зотолотошвей – это самобытное, ценное явление, внесшее огромный в многонациональную культуру нашей страны. Со второй половины 19 века золотное шитье становится народным промыслом, создаются артели вышивальщиц. Октябрьская революция не способствовала развитию этого вида ремесла, но и абсолютного забвения не произошло. В настоящее время в собрании регионального Музейного комплекса им И.Я Словцова сохранились выдающиеся произведения сибирских мастериц. В современном обществе золотное шитьё всё больше становится светским видом рукодельного искусства и применяется для декорирования одежды, обуви и аксессуаров, для создания панно, картин и сувенирной продукции, для украшения мебели и предметов интерьера, широко используется в свадебной и светской моде.