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Сломавшей шлагбаум девушке предъявляют ущерб в 80 тыс. рублей

12 сентября 2019, 12:08
Фото: YouTube
В МКУ «Тюменьгортранс» определили ущерб, который был нанесен при порче шлагбаума на набережной в Тюмени. Сумма составила 80 тыс. рублей.
Сюжет
Тюмень

Известно, что 11 сентября подозреваемую в порче имущества вызвали в полицию. На неё выписан административный протокол КоАП 7.17. Между тем выплаты по возмещению ущерба должен определить суд, а на данный момент девушке грозит штраф до 500 рублей.

«Дорогие болты у Тюменьгортранса, обосновать цену ущерба могут?», - отметил один из пользователей тюменского портала новостей.

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В областной столице молодая девушка выломала шлагбаум на платной парковке города. Отмечается, что она сорвала большие болты, которые крепили оборудование. Между тем автомобиль находился на стоянке менее 15 минут – это время бесплатно для автомобилистов. Нарушители могли свободно уехать и не портить чужое имущество.

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#Новости#Платная парковка#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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