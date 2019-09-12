Сломавшей шлагбаум девушке предъявляют ущерб в 80 тыс. рублей

Известно, что 11 сентября подозреваемую в порче имущества вызвали в полицию. На неё выписан административный протокол КоАП 7.17. Между тем выплаты по возмещению ущерба должен определить суд, а на данный момент девушке грозит штраф до 500 рублей.
«Дорогие болты у Тюменьгортранса, обосновать цену ущерба могут?», - отметил один из пользователей тюменского портала новостей.
В областной столице молодая девушка выломала шлагбаум на платной парковке города. Отмечается, что она сорвала большие болты, которые крепили оборудование. Между тем автомобиль находился на стоянке менее 15 минут – это время бесплатно для автомобилистов. Нарушители могли свободно уехать и не портить чужое имущество.