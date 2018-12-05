nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Как сэкономить на топливе и продлить срок службы авто

5 декабря 2018, 09:30
В России ежегодно покупают 400 миллионов литров моторного масла. На этом рынке отечественные производители остро конкурируют с иностранными игроками. Год назад компания «Роснефть» сделала «ход конем».
Сюжет
Тюмень

Крупнейшая российская нефтяная компания «Роснефть» вывела на рынок концептуально новую линейку синтетических моторных масел для легковых автомобилей Rosneft Magnum. Обновлению ассортимента предшествовали масштабные исследования: компания Компания изучала потребности клиентов и автомобильный парк страны. Проведенный анализ помог сформировать продуктовое предложение, в котором любой автовладелец найдет оптимальный продукт, будь то новое авто или машина с серьезным пробегом.

Флагманским продуктом линейки Rosneft Magnum стало масло Rosneft Magnum Ultratec, выпускаемое в трех вариантах вязкости: 5W-30, 5W-40 и 10W-40. Оно подходит как для авто с бензиновым двигателем, так и с дизельным. Как для отечественных машин, так и для авто ведущих мировых брендов – Mercedes-Benz, Volkswagen, Renault, Ford, GM, Fiat, Peugeot-Citroen.

Производители смазочных материалов понимают, что конкуренцию за кошелек потребителя можно выиграть только качеством, и предлагают собственные «миксы» из базового масла и специальных присадок и компонентов, придающих продукту функциональные свойства. От сочетания этих компонентов зависят эксплуатационные характеристики. Собственное производство синтетической базы позволило «Роснефти» серьезно усовершенствовать потребительские характеристики новой линейки и оставить позади многих конкурентов. В линейке Rosneft Magnum применен передовой салицилатный пакет присадок.

Что это дает:

  1. максимальную защиту двигателя от образования высоко- и низкотемпературных отложений (лаков, нагаров и шлама). В российских условиях это очень актуально;
  2. салицилатные компоненты эффективно работают в зоне привода клапанов и поддерживают высокую чистоту их рабочих поверхностей. Результат — качественное смесеобразование и стабильно высокая мощность двигателя;
  3. салицилаты обеспечивают чистоту цилиндро-поршневой группы. Эффект — исключение залегания и повышенного износа поршневых колец, двигатель работает в расчетных режимах, сохраняя высокую компрессию в цилиндрах.

В целом, использование всесезонного полностью синтетического моторного масла нового поколения Rosneft Magnum Ultratec FE 5W-30 и Rosneft Magnum Ultratec A3 5W-40 позволит автовладельцу:

  • снизить износ двигателя;
  • предотвратить образование высокотемпературных отложений и сажи на деталях двигателя;
  • снизить расход топлива и, таким образом, свои расходы.

Линейка Rosneft Magnum Ultratec — отличное решение для автовладельцев, которые бережно относятся к своим машинам и считают деньги.

#Новости#Топливо#Тюменская область#Моторное масло#Роснефть#Тюмень#Ирина Швецова#Технологии
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25