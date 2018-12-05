Как сэкономить на топливе и продлить срок службы авто

Флагманским продуктом линейки Rosneft Magnum стало масло Rosneft Magnum Ultratec, выпускаемое в трех вариантах вязкости: 5W-30, 5W-40 и 10W-40. Оно подходит как для авто с бензиновым двигателем, так и с дизельным. Как для отечественных машин, так и для авто ведущих мировых брендов – Mercedes-Benz, Volkswagen, Renault, Ford, GM, Fiat, Peugeot-Citroen.