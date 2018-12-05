Как сэкономить на топливе и продлить срок службы авто

Крупнейшая российская нефтяная компания «Роснефть» вывела на рынок концептуально новую линейку синтетических моторных масел для легковых автомобилей Rosneft Magnum. Обновлению ассортимента предшествовали масштабные исследования: компания Компания изучала потребности клиентов и автомобильный парк страны. Проведенный анализ помог сформировать продуктовое предложение, в котором любой автовладелец найдет оптимальный продукт, будь то новое авто или машина с серьезным пробегом.
Флагманским продуктом линейки Rosneft Magnum стало масло Rosneft Magnum Ultratec, выпускаемое в трех вариантах вязкости: 5W-30, 5W-40 и 10W-40. Оно подходит как для авто с бензиновым двигателем, так и с дизельным. Как для отечественных машин, так и для авто ведущих мировых брендов – Mercedes-Benz, Volkswagen, Renault, Ford, GM, Fiat, Peugeot-Citroen.
Производители смазочных материалов понимают, что конкуренцию за кошелек потребителя можно выиграть только качеством, и предлагают собственные «миксы» из базового масла и специальных присадок и компонентов, придающих продукту функциональные свойства. От сочетания этих компонентов зависят эксплуатационные характеристики. Собственное производство синтетической базы позволило «Роснефти» серьезно усовершенствовать потребительские характеристики новой линейки и оставить позади многих конкурентов. В линейке Rosneft Magnum применен передовой салицилатный пакет присадок.
Что это дает:
В целом, использование всесезонного полностью синтетического моторного масла нового поколения Rosneft Magnum Ultratec FE 5W-30 и Rosneft Magnum Ultratec A3 5W-40 позволит автовладельцу:
Линейка Rosneft Magnum Ultratec — отличное решение для автовладельцев, которые бережно относятся к своим машинам и считают деньги.