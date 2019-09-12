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Полиция и родственники ищут в Тюмени 32-летнего мужчину

12 сентября 2019, 12:38
Фото: ПО «Белая сова»
В Тюмени разыскивают Михеева Андрея Владимировича. 32-летний мужчина выехал в областную столицу 10 августа в 08:00, его родные не знают о текущем местоположении пропавшего.
Сюжет
Тюмень

Известно, что Андрей был одет в спортивную кофту, черные штаны и кроссовки. На вид 30-35 лет, рост 180 сантиметров, глаза карие, среднего телосложения.

Если вам что-либо известно о его местоположении сообщите в полицию – 112 или (3452) 30-02-02 (отдел МВД «Тюменский»). Можно связаться с волонтёрами – 8-932-32-39911.

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Тюменцы отмечают в социальных сетях, что за последний месяц в городе пропало пять мужчин в возрасте от 20 до 60 лет. Последний из них объявлен в розыск с 11 сентября - Елсуфьев Алексей Витальевич, 1999 года рождения. Родственники и полиция ищут молодого человека третий день. Его рост 185 сантиметров, среднего телосложения, короткие волосы.

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#Новости#Розыск#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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