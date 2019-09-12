Полиция и родственники ищут в Тюмени 32-летнего мужчину

Тюменцы отмечают в социальных сетях, что за последний месяц в городе пропало пять мужчин в возрасте от 20 до 60 лет. Последний из них объявлен в розыск с 11 сентября - Елсуфьев Алексей Витальевич, 1999 года рождения. Родственники и полиция ищут молодого человека третий день. Его рост 185 сантиметров, среднего телосложения, короткие волосы.