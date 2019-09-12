Лжеврач выманил у пенсионерки из Тюменской области более 200 тыс. рублей

Из материалов дела следует, что женщине 1939 года рождения позвонил мужчина, который представился врачом тюменской областной больницы. Он рассказал потерпевшей, что в ее анализах крови, которые она сдавала несколько месяцев назад, выявили редкое тяжелое заболевание, которое можно вылечить только дорогостоящим зарубежным лекарством.
Тюменка перевела лжеврачу 137 тыс. рублей на заказ лекарства в Санкт-Петербурге, после чего мошенник перезвонил ей и заявил, что к нему необходимо докупить еще препарат стоимостью 95 тыс. рублей. Потерпевшая перевела злоумышленнику и эти деньги.
О том, что ее обманули, она поняла в больнице, в которой она должна была встретиться с врачом. Когда он не пришел, женщина обратилась в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Личность злоумышленника устанавливается.