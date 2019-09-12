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Лжеврач выманил у пенсионерки из Тюменской области более 200 тыс. рублей

12 сентября 2019, 09:00
Фото: 1Mi
В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного с причинением значительного ущерба гражданину.
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Тюмень

Из материалов дела следует, что женщине 1939 года рождения позвонил мужчина, который представился врачом тюменской областной больницы. Он рассказал потерпевшей, что в ее анализах крови, которые она сдавала несколько месяцев назад, выявили редкое тяжелое заболевание, которое можно вылечить только дорогостоящим зарубежным лекарством.

Тюменка перевела лжеврачу 137 тыс. рублей на заказ лекарства в Санкт-Петербурге, после чего мошенник перезвонил ей и заявил, что к нему необходимо докупить еще препарат стоимостью 95 тыс. рублей. Потерпевшая перевела злоумышленнику и эти деньги.

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О том, что ее обманули, она поняла в больнице, в которой она должна была встретиться с врачом. Когда он не пришел, женщина обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Личность злоумышленника устанавливается.

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