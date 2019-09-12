Груздев: Андрею Назарову по плечу все обязаности в правительстве Башкирии

Андрей Назаров – давний сподвижник Радия Хабирова, за которого на выборах президента Башкортостана проголосовали 82% избирателей. Однако в середине 2000-х годов Хабирова не был в почете у политического руководства Башкирии, поэтому он переехал в Москву. Назаров также стал объектом травли: его критиковали в средствах массовой информации и обвиняли в «липовых» уголовных преступлениях. В итоге правоохранительные органы и суд признали, что Назаров чист перед законом. Об этом сообщает издание bashinform.ru.