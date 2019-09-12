Груздев: Андрею Назарову по плечу все обязаности в правительстве Башкирии

Андрей Назаров – давний сподвижник Радия Хабирова, за которого на выборах президента Башкортостана проголосовали 82% избирателей. Однако в середине 2000-х годов Хабирова не был в почете у политического руководства Башкирии, поэтому он переехал в Москву. Назаров также стал объектом травли: его критиковали в средствах массовой информации и обвиняли в «липовых» уголовных преступлениях. В итоге правоохранительные органы и суд признали, что Назаров чист перед законом. Об этом сообщает издание bashinform.ru.
Назаров родился в городе Баймак, после чего с семьей переехал в Сибай. Его трудовой путь начался в 16 лет – подросток вынужден был обеспечивать семью после смерти отца. Назаров учился в Сибайском горно-обогатительном техникуме, а после занятий подрабатывал водителем. В 2016 году он стал кандидатом наук, успешно защитив диссертацию по теме «Социально-политические проблемы малого предпринимательства в регионе: На примере Республики Башкортостан».
Компания «БашКазРос» стала первой фирмой, которую Назаров учредил вместе с друзьями. Она занималась перевозками дефицитной продукции из Казахстана в Башкирию и обратно.
Позже у Назарова появился собственный бизнес. В данный момент его компания ГК «Гранель-недвижимость» - крупнейший игрок на строительном рынке Москвы и Подмосковья. Предприятие возводит многоэтажные жилые дома и по объему текущего строительства находится в десятке лучших по России.
В 1998 году Назаров стал депутатом Сибайского городского собрания. Он является основателем многих организаций, которые поддерживают, развивают и защищают башкирских бизнесменов. Кстати, именно Назаров выступил с инициативой провести в Ялте один из крупнейших российских экономических форумов.
В 2007 году Назаров стал депутатом Государственной Думы. Он выдвинул на рассмотрение парламента 28 законов, которые касаются социальной сферы и гуманизации УК РФ.
В Башкирии Назаров организует и финансово поддерживает ежегодные спортивные мероприятия, которые проходят в Уфе и Сибае. Здесь нередко выступают московские артисты.
Андрей Назаров – ответственный политик с яркими задатками лидера, который умеет достигать поставленных целей и эффективно решать проблемы. Такого мнения придерживаются глава Крыма Сергей Аксенов, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, советник президента РФ Михаил Федотов и другие чиновники.
Глава правления ассоциации юристов РФ Владимир Груздев уверен, что Назаров сделает лучше правительство Башкирии.
Профессионализм Назарова высоко оценил и омбудсмен по правам предпринимателей в РФ Борис Титов. Он сказал, что в «Деловой России» Андрей Назаров решал вопросы строительного сектора, защищал права бизнесменов, работал над развитием инвестиционной привлекательности регионов. Титов выразил убежденность, что Назаров обладает большим опытом, который принесет пользу экономике Башкортостана.