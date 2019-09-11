Жителю Тобольска грозит до двух лет лишения свободы за уклонение от службы в армии

Между тем в июле 2019 года тобольский суд оштрафовал студента техникума на 30 тыс. рублей за уклонение от воинской службы. Он должен был явиться в комиссариат ещё 8 октября 2018 года, но проигнорировал повестку. Молодой человек признал свою вину. На стадии ознакомления с материалами дела было принято решение об особом порядке судебного разбирательства.