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Жителю Тобольска грозит до двух лет лишения свободы за уклонение от службы в армии

11 сентября 2019, 13:02
Фото: 1Mi
Следственные органы СКР Тобольска завершили расследование в отношении 26-летнего уклониста. Молодой человек обвиняется по ч. 1 ст. 328 УК РФ.

По данным следствия, подозреваемый в 2010 году прошел медкомиссию и был признан годным к военной службе. В указанный срок молодой человек не пришел на сборы и уклонился от военной службы. В конце 2018 года ему была вручена повестка о явке в военкомат.

Отмечается, что в настоящий момент собрана необходимая доказательная база для рассмотрения дела по существу.

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Между тем в июле 2019 года тобольский суд оштрафовал студента техникума на 30 тыс. рублей за уклонение от воинской службы. Он должен был явиться в комиссариат ещё 8 октября 2018 года, но проигнорировал повестку. Молодой человек признал свою вину. На стадии ознакомления с материалами дела было принято решение об особом порядке судебного разбирательства.

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#Новости#Армия#СКР#Тобольск#Александр Мязин#Общество
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