Жителю Тобольска грозит до двух лет лишения свободы за уклонение от службы в армии

По данным следствия, подозреваемый в 2010 году прошел медкомиссию и был признан годным к военной службе. В указанный срок молодой человек не пришел на сборы и уклонился от военной службы. В конце 2018 года ему была вручена повестка о явке в военкомат.
Отмечается, что в настоящий момент собрана необходимая доказательная база для рассмотрения дела по существу.
Между тем в июле 2019 года тобольский суд оштрафовал студента техникума на 30 тыс. рублей за уклонение от воинской службы. Он должен был явиться в комиссариат ещё 8 октября 2018 года, но проигнорировал повестку. Молодой человек признал свою вину. На стадии ознакомления с материалами дела было принято решение об особом порядке судебного разбирательства.